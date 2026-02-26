回転すしスシロー×パペットスンスン。限定グッズ付きメニューなど登場！
CHOCOLATE Inc.は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンと、あきんどスシローが展開する「スシロー」とのコラボ企画第二弾を、3月4日より全国のスシロー店舗にて実施します。
■オリジナルのノベルティがもらえるメニューも多数登場！
同コラボは、2024年11月に開催されたコラボ企画の第二弾。
今回は「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」に加え、「ツクツク」と「ファンファン」もデザインに登場。コラボ限定ピック付きのおすしや、コラボ限定ステッカー付きのスイーツなどが展開されます。
また、おすしのネタをギュッと抱えているスンスンのコラボ限定指人形マスコット（全3種）付きのソフトドリンクのほか、コラボ限定クリアカード（全3種）付きの「天然インド鮪7貫盛り」、コラボ限定クリアポーチ＆シール付きの「ぷちローセット」など、オリジナルのノベルティがもらえるメニューも多数登場します。
◇スシロー×パペットスンスン コラボキャンペーン概要
実施期間：2026年3月4日〜3月29日
企画特設ページURL：https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=4261
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。
※コラボ限定クリアピック・ピック・ステッカー・クリアカード・指人形マスコット・クリアポーチ＆シールは、対象商品1点につきランダムで1点提供します。
※すべての商品は、景品の手配総数が完売次第終了となります。
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をスシロー公式アプリ・サイトにて確認できます。
■スシロー×パペットスンスン コラボ対象メニュー
◇コラボ限定クリアピック付き 対象商品
パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き
えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り
・価格：250円〜
・販売期間：2026年3月4日〜 コラボ限定クリアピックの手配総数46.8万枚分が完売次第終了
※店舗によって価格が異なります。
パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き
サーモンアボカド
・価格：250円〜
・販売期間：2026年3月4日〜 コラボ限定クリアピックの手配総数40.5万枚分が完売次第終了
※店舗によって価格が異なります。
＜コラボ限定クリアピック（全5種）イメージ＞
背景が透明になっているため、スンスンたちをさまざまな場所に登場させて遊ぶことができます。
※コラボ限定クリアピックの手配総数が完売次第終了。
※コラボ限定クリアピックはランダム提供。デザインは選べせん。
◇コラボ限定ピック付き 対象商品
パペットスンスンコラボ限定ピック付き
こだわりハンバーグにぎり
・価格：250円〜
・販売期間：2026年3月18日〜 コラボ限定ピックの手配総数23.4万枚分が完売次第終了
※店舗によって価格が異なります。
パペットスンスンコラボ限定ピック付き まぐたく巻
・価格：250円〜
・販売期間：2026年3月18日〜 コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了
※たくあんを使用しています。
※店舗によって価格が異なります。
＜コラボ限定ピック（全5種）イメージ＞
※コラボ限定ピックの手配総数が完売次第終了。
※コラボ限定ピックはランダム提供。デザインは選べません。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください。
※コラボ限定クリアピック・コラボ限定ピックは、対象商品1点につき、ランダムで1枚提供します。
※販売開始以降、各店舗の価格はメニューページで確認できます。
※販売開始以降、各店舗の販売状況は品切れ情報で確認できます。
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。
◇コラボ限定ステッカー付き 対象商品
パペットスンスンコラボ限定ステッカー付き
ふわふわ苺クリームのガトーショコラ
・価格：350円〜
・販売期間：2026年3月4日〜 コラボ限定ステッカーの手配総数46.8万枚分が完売次第終了
※店舗によって価格が異なります。
＜コラボ限定ステッカー（全5種）イメージ＞
スシロー5％OFFクーポン付き
利用可能期間中、何度でも使用できます。
※コラボ限定ステッカーはランダム提供。デザインは選べません。
・利用可能期間：2026年4月1日〜4月30日
※利用可能期間内にステッカー裏面の二次元コードをスマートフォンで読み込み、Webページに表示されるクーポンの二次元コードをセルフレジに読み込ませてください。
※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外です。
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では利用できません。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください。
※コラボ限定ステッカーは対象商品1点につき、ランダムで1枚提供します。
※各店舗の価格はメニューページで確認できます。
※各店舗の販売状況は品切れ情報で確認できます。
※持ち帰り対象外です。
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。
◇コラボ限定クリアカード付き 対象商品
パペットスンスンコラボ限定クリアカード付き
天然インド鮪7貫盛り
・価格：1,220円〜
・販売期間：2026年3月4日〜 コラボ限定クリアカードの手配総数22.5万枚分が完売次第終了
※店舗によって価格が異なります。
※盛り合わせ内容：大とろ、中とろ 3貫、中とろ焦がし醤油（直火炙り）、漬け赤身、ねぎとろ包み
コラボ限定オリジナル湯呑みが当たる二次元コード付き
コラボ限定クリアカードに同封されている用紙の2次元コードにアクセスすると、 “パペットスンスンコラボ限定湯呑み2個セット”が100名に当たる抽選に参加でき、当落結果がその場でわかります。
・応募期間 2026年3月4日〜 3月29日 23時59分まで
・シリアルコード使用期間 2026年3月29日 23時59分まで
＜コラボ限定クリアカード（全3種）イメージ＞
スンスンたちがフレームにデザインされた透明なカードで、背景と組み合わせてさまざまな場所で撮影を楽しむことができます。
※コラボ限定クリアカードはランダム提供。デザインは選べません。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください。
※コラボ限定クリアカードは対象商品1点につき、ランダムで1枚提供します。
※各店舗の価格はメニューページで確認できます。
※各店舗の販売状況は品切れ情報で確認できます。
※持ち帰り対象外です。
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。
※画像はイメージです。
◇コラボ限定指人形マスコット付き 対象商品
パペットスンスンコラボ限定指人形マスコット付き
ソフトドリンク
・価格：1,300円〜
・販売期間：2026年3月4日〜 コラボ限定指人形マスコットの手配総数29.7万個分が完売次第終了
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください。
※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります。
※店舗によって価格が異なります。
＜コラボ限定指人形マスコット（全3種）イメージ＞
おすしのネタをギュッと抱えるスンスンの、指人形としても遊ぶことができるコラボ限定マスコットです。
※コラボ限定指人形マスコットはランダム提供。デザインは選べません。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください。
※手配数量はコラボ対象の全ソフトドリンクに付くグッズの総称です。
※コラボ限定指人形マスコットは対象商品1点につき、ランダムで1個提供します。
※各店舗の価格はメニューページで確認できます。
※各店舗の販売状況は品切れ情報で確認できます。
※持ち帰り対象外です。
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。
※画像はイメージです。
◇コラボ限定クリアポーチ＆シール付き 対象商品
パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ＆シール付き ぷちローセット
・価格：680円〜
・販売期間：2026年3月18日〜 コラボ限定クリアポーチ＆シールの手配総数17.3万個分が完売次第終了
ミニしゃりのおすし4巻（えび、サーモン、まぐろ、たまご）いくらの包み、ハンバーグ、デザートのゼリーのセットです。
※シート（全3種）付
※店舗によって価格が異なります。
※ゼリーの味は変更になる場合があります。
＜コラボ限定クリアポーチ＆シール（全3種）イメージ＞
※コラボ限定クリアポーチ＆シールはランダム提供。デザインは選べません。
＜コラボ限定シート（全3種）イメージ＞
※コラボ限定シートはランダム提供。デザインは選べません。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください。
※こちらの商品には「ぷちローコイン」は付いていません。
※コラボ限定クリアポーチ＆シール・コラボ限定シートは対象商品1点につき、ランダムで1個提供します。
※各店舗の価格はメニューページで確認できます。
※各店舗の販売状況は品切れ情報で確認できます。
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。
■SNSキャンペーンについて
同キャンペーン開催中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年3月4日午前8時以降に投稿予定）をリポストすると、抽選で20名にスシローで使用できるお食事券10,000円分が当たるキャンペーンを実施します。
・キャンペーン期間：2026年3月4日〜3月29日
・賞品：「スシローで使用できるお食事券10,000円分」×20名
＜応募方法＞
（1）スシロー公式X（ @akindosushiroco ）をフォロー
（2）コラボキャンペーン期間中に投稿される対象ポストをリポスト
◇パペットスンスンについて
パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。
X：https://x.com/puppet_sunsun
YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun
Webサイト：https://puppetsunsun.com
（エボル）