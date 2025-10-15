デイジードール バイ マリークワントの2025年冬新作コスメ情報が到着！10月15日（水）より、ジュエリーのような輝きとシロップのようなツヤ感のリップケア発想グロス『デイジードール ジュエリー シロップ グロス』が発売されます。今回は編集部がお試ししたレビュー・スウォッチとあわせてご紹介します。DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークワント）2025年冬新作コスメDAISY DOLL by MARY QUANT（デイジード