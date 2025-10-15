デイジードール バイ マリークワントの2025年冬新作コスメ情報が到着！10月15日（水）より、ジュエリーのような輝きとシロップのようなツヤ感のリップケア発想グロス『デイジードール ジュエリー シロップ グロス』が発売されます。今回は編集部がお試ししたレビュー・スウォッチとあわせてご紹介します。

DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークワント）2025年冬新作コスメ

DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークワント）の2025年冬新作コスメ情報をお届け！



ジュエリーのような輝きと、シロップのようなツヤ感が魅力のリップグロス『デイジードール ジュエリー シロップ グロス』が、2025年10月15日（水）から発売されます。



今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。 こんにちは、ふぉーちゅん編集部です。DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークワント）の2025年冬新作コスメ情報をお届け！ジュエリーのような輝きと、シロップのようなツヤ感が魅力のリップグロス『デイジードール ジュエリー シロップ グロス』が、2025年10月15日（水）から発売されます。今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。

DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークワント）ってどんなブランド？

DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークワント）は、「好奇心が私を自由にする」がコンセプトのコスメブランド。



ロンドン発のコスメファッションブランドMARY QUANT（マリークワント）が日本上陸50周年を迎えたことを機に誕生。



MARY QUANT（マリークワント）の「自由に 自分らしく」というスピリットを受け継ぎ、遊び心あふれるアイテムを展開しています。



そんなDAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークワント）の人気アイテムと言えば、『デイジードール リップスティーラー』。



とろけるような塗り心地でぷるぷるの唇に仕上がると、SNSで話題のリップスティックです♡

デイジードール ジュエリー シロップ グロス

DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークワント）から、とろけるようなフィット感ときらめくラメで、むちっとした唇に仕上がる“蜜リップ”が新登場♡

商品特徴

『デイジードール ジュエリー シロップ グロス』は、ジュエリーのような輝きと、シロップのようなツヤ感で、ぷるんとツヤめく唇に仕上がるリップグロス。



リップグロス市場における「保湿」「荒れにくさ」「カラーバリエーション」といったニーズと、ラメやツヤ、ぷるぷるとした粘膜感といった仕上がりのトレンドを両立させた、リップケア発想のグロスです。

唇をしっかり包み込むうるおいベールが、まるでリップパックのように密着。



美容保湿成分*1がうるおいを与え、しっとりなめらかな唇に導きます。



*1 パルミトイルトリペプチド-1

さらに、保湿成分としてハチミツと5種の植物オイル*2を配合。



やさしい使い心地で塗るたびにうるおいを与え、唇を乾燥や荒れからガード。



気になる唇の縦ジワをカバーして、ぷるんとした唇に導きます。



*2 メドウフォーム種子油、シアバター（シア脂）、アボカド油、オリーブ果実油、アンズ核油：すべて保湿成分

また、ジュエリーのような輝きを放つたっぷりのラメが、ツヤ感と透明感を演出。



シロップのようなうるおいベールと重なり合い、ぷるんとツヤめく理想の唇を長時間キープします。





デリケートな唇に配慮したフリー処方*3も嬉しいポイントです。



*3 紫外線吸収剤・パラベン（防腐剤）・石油系界面活性剤・香料・アルコールフリー

『デイジードール ジュエリー シロップ グロス』は、リップグロスとして使うほか、ケア効果もあるのでリップの下地として使うのもおすすめ。



また、手持ちのリップに重ねてニュアンスチェンジも楽しめますよ♡

カラーバリエーション＜全4色＞

カラーバリエーションは全4色。

ラメ×ツヤ×ニュアンスカラーのトレンド感あふれる、こだわりのカラー展開です。



カラーごとに異なるラメを配合しており、自然な肌なじみを追求しているのもポイントです。

●01 クリスタルフィズ

オーロラのように輝くブルーラメで透明感あふれるクリアな唇に



●02 ミッドナイトロゼ ＜おすすめカラー＞

静かに輝くピンクのラメで優しく甘いフェミニンな唇に



●03 トワイライトピーチ

贅沢に輝くゴールドラメで上品にきらめく大人っぽい唇に



●04 ルビーベリー

星のように輝くシルバーとゴールドラメで華やかでかわいい唇に

※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

『デイジードール ジュエリー シロップ グロス』を実際に使ってみました！



濃密なテクスチャーで唇を包み込むようにフィット。

まるでリップパックをしているようなうるおい感がありながらも、重たさを感じにくい、快適なつけ心地です♡



また、保湿力も高く、長時間塗り直しなしでもうるおいが続きます。

仕上りは、縦ジワの目立たない、むっちりぷるぷるの唇に♡

透け感のある発色のため、重ね塗りで濃さの調整ができます。

また、ガラスのようなツヤ感もキレイですよ。



ラメがたっぷり入っているのに、ギラつかないところも良いですね◎

肌から浮きにくい自然なきらめきで、日常使いしやすいです。



色持ちに関しては、擦ると色落ちしやすい印象ですが、保湿感はやや残ります。

乾燥が気になるこれからの季節に重宝しそうです！

発売・商品情報

ブランド名：DAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークワント）

商品名：デイジードール ジュエリー シロップ グロス

種類：全4色

価格：各1,760円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2025年10月15日（水）

販売場所：全国のロフト、ドン・キホーテ、バラエティショップ、Amazon、Qoo10など

新作コスメを絶対に購入したいなら？

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

＼莵堡売で購入する

プチプラ・ドラコスブランドは、ある一部の店舗やネット通販で先行発売を実施している場合があります。特にロフトやプラザ、東急ハンズといったバラエティショップで先行発売をしていることが多くあります。

3つの購入方法の中では一番確実に購入できて他の人よりも先に手に入るのでおすすめです。



先行発売がある商品かどうかは、前述している商品情報をご覧ください。

発売日当日にお店に並ぶ

先行販売分で購入できなかった場合でも、プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが全国発売でしっかりと在庫を持っていることがほとんどなので発売日当日にお店に出向きましょう。



ただ、人気な商品やカラーはすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めにお店に足を運ぶことをおすすめします。



プチプラ・ドラコスは、お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。

ネット通販（オンラインショップ）で購入する

近年ではネット限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの？

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ（ノベルティ）がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販(オンラインショップ)サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。



代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹（ISETAN BEAUTY online）



百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどでも販売されている場合が多いのでご自身にあった通販サイトを選んでください。



プチプラ・ドラコスの商品の中には販売店舗によって価格が異なる場合がありますので、価格がオープンプライスの場合は、いくつかのサイトを比較すると良いかもしれません。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。

デイジードールの新作リップグロスでぷるんときらめく唇に♡

いかがでしたか？今回はDAISY DOLL by MARY QUANT（デイジードール バイ マリークヮント）の2025年冬新作コスメ『デイジードール ジュエリー シロップ グロス』をご紹介しました。



リップケア発想のグロスなので、ぷるんとツヤめく理想の唇を叶えながら、唇のケアもできるところがポイント♡

秋冬のリップメイクに重宝しそうです。



2025年10月15日（水）より、全国のロフト、ドン・キホーテ、バラエティショップ、Amazon、Qoo10などで発売されます。



気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年秋冬コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

