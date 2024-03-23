モスクワ郊外のコンサート会場で武装グループが銃を乱射し、60人以上が死亡した事件で、治安当局はテロ攻撃に直接関与したテロリスト4人全員を含む11人を拘束したと明らかにしました。国営ロシア通信によりますと、FSB＝連邦保安庁は23日、テロ攻撃に直接関与したテロリスト4人全員を含む11人を拘束したことをプーチン大統領に報告しました。これに先駆け、ロシア連邦議会のヒンシュテイン議員は、容疑者2人がブリャンスク州