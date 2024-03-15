内定後、「就職先」から初めてのご進講だった。天皇皇后両陛下と愛子さまは3月8日、日本赤十字社（以下、日赤）の社長らを皇居・御所に招かれ、能登半島地震における日赤の活動について進講を受けられた。【写真】日赤の名誉社長。真っ白なワイシャツや紫色チェックのタイを着用した近衛忠てる氏。息子は忠大氏。他、並ばれた天皇陛下・雅子さま・愛子さま、たこ焼きを持つ佳子さまも4月から日赤で嘱託職員として働くことが内