「BCNランキング」2023年8月14日から20日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL GO 3 ブラックJBLGO3BLK（ハーマンインターナショナル）2位ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB13(B)（ソニー）3位ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB100(B)（ソニー）3位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）5位Soundcore