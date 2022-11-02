米アマゾンは2022年11月1日、有料会員向け音楽配信サービス「Amazon Music」の楽曲数拡充を発表した。これまでは200万曲を配信していたが、追加料金なしで1億曲以上に対象を広げる。利用者の満足度向上が期待されるが、SNSでの評判は芳しくない。「縛り」発生Amazon Musicは、年会費4900円（または月額500円）のAmazonプライム会員向けのサービス。200万曲の楽曲やプレイリスト、ラジオが聴き放題となる。上位のプラン「Amazon Mus