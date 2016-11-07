TRIPPING!
-
チェンマイの緑に囲まれた居心地の良いカフェ「RUSTIC & BLUE」
著者撮影空前のカフェブーム到来中のチェンマイには、街中いたる所におしゃれなカフェがありその数に驚くほど。お洒落なショップが並ぶニマンヘミン通…
-
熱狂的で美しい！タイで訪れてみたいお祭り2017
歴史ある仏教文化が根付くタイでは、2017年も世界中の人々を惹き付ける伝統的なお祭りが目白押し。居合わせるだけでその土地の文化や歴史の深い部分を…
-
生まれ変わったシェムリアップ「ベルモンド ラ・レジデンス・アンコール」
カンボジア、シェムリアップの「ベルモンド ラ・レジデンス・アンコール」が全面改修を終え、スイートルームをメインとしたラグジュアリーホテルに生…
-
運河ボートで行くバンコクローカル散策！〜黄金の丘 参拝と絶品パッタイ〜
1著者撮影今回は、定番とはひと味違ったバンコク観光モデルコースを紹介します。ローカルが通勤通学で使う運河ボートに乗って、黄金の丘と呼ばれるお…
-
カリっと焼いたパンと具材の相性抜群！ハノイの人気バインミー店
1著者撮影日本でも続々とお店がオープンし、徐々に人気が高まっているバインミー。ハノイにも色々なバインミー屋さんがあるが、「Banh Mi 25」は味、…
-
ホーチミンの5つの市場を特徴＆見どころ別に紹介！
1©TRIPPING!ショッピングだけでなく、現地の人の生活ぶりを垣間見ることができるのが市場の魅力。今回はホーチミンに数ある市場の中から5ヶ所を…
-
シンガポール「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」で迎えるクリスマス
シンガポールの植物園「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」にて、クリスマスイベント「Christmas Wonderland 2016」が今年も開催される。期間は2016年12月2…
-
ニタリとの遭遇率は世界ナンバー１！セブ島北端沖のマラパスクア島
1引き潮時に美しいサンドバンクがのびる、カランガマン島。マラパスクワ島からボートで約1時間。 撮影：原田雅章フィリピンのセブ島の北端、…
-
バンコクに「ノボテル バンコク スクンビット20」がオープン
バンコクのビジネスやエンターテイメントの中心地スクンビットに、「ノボテル バンコク スクンビット20」が誕生した。 バンコクの最先端地区にオ…
-
ベトナムの高級チョコレートブランド「MAROU」の直営カフェ
1著者撮影ベトナムで有名な高級チョコレートブランド「MAROU（マロウ）」は、混じり気のないビターで大人な味わいが魅力的な、お土産でも喜ばれるダー…
-
シーサケート県出身オーナーがオープン！バンコクの絶品ソムタム店
1著者撮影青いパパイヤを使ったタイのヘルシーサラダ「ソムタム」。もともとはラオスやタイ東北部（イサーン）で食べられていた料理でしたが、現在は…
-
クアラルンプールに「ISETAN The Japan Store Kuala Lumpur」オープン
日本の歴史や文化、テクノロジーや暮らしを届けるスペシャリティストア「ISETAN The Japan Store Kuala Lumpur」が、マレーシア・クアラルンプールに2…
-
クリスチャン・ラクロワ氏プロデュースのホテル「SOソフィテルバンコク」
1©Accorhotels「ホテルステイ」にフォーカスした旅のすすめをお届けする連載「ホテルから選ぶ わたしの旅」。今回は、バンコクのアイコニックな5…
-
バンコク、BTSアソーク駅近くの絶品カオマンガイ屋台
1著者撮影タイの屋台飯も色々ありますが、日本人からも人気が高いメニューといえばカオマンガイではないでしょうか？鶏のスープで炊いたご飯、その上…
-
プミポン国王を偲んで……タイの有名アーティストたちが次々と発表する追悼曲
1去る10月13日に崩御したタイのプミポン国王（ラマ９世）。現役君主としては世界最長の70年間にわたって国の発展に尽くし、社会安定の要として君臨し…
-
シンガポール最大のクリスマスイルミネーション「オーチャードクリスマス2016」
1©Singapore Tourism Boardクリスマスシーズンの到来を告げる、シンガポール・オーチャードロードのイルミネーション「Christmas On A Great Str…
-
お土産から期間限定ファームまで！ジムトンプソンを巡る旅
1photo:Hiromi Hashimuraタイシルクで有名なブランド「JIM TOMPSON（ジムトンプソン）」。タイのお土産で一度はもらったことがあるのでは？ タイシル…
-
ホアヒンの必食レストラン！「アロイ@ホアヒン」の絶品トムヤムクン
1著者撮影タイ王室の保養地として知られるリゾート地・ホアヒン。バンコクから車で3時間ほどでアクセス可能ということで、バンコクに住むタイ人や外国…
-
肉たっぷりで満足度高め！ハノイで人気のブンチャー専門店「Bun Cha Ta」
1著者撮影ハノイ・オールドクオーターからほど近い場所にある、ブンチャー専門店「Bun Cha Ta」。お店の外からは中の様子が見えにくく、少々入り辛い…
-
微笑みの国が誇るタイ国際航空の「ロイヤルシルククラス」の魅力とは
1写真提供：タイ国際航空タイのナショナルフラッグシップキャリア、タイ国際航空。微笑みの国が誇るホスピタリティー溢れるサービスは、世界中のビジ…