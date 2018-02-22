サウナイキタイ
-
これぞドイツの真髄！アウフグースの殿堂「SATAMA」はすごかった
日本でも急激に人気となっているアウフグースは、もともとドイツ発祥のプログラム。アロマの香りと蒸気をタオルで仰ぎかけるのはもちろん、音楽や舞を…
-
ベルリンの街にある小さなガーデンオアシス「SAUNA BAD」
ベルリンの中心街、プレンツラウアー・ベルクは、おしゃれなカフェやレストラン、クラブなどが建ち並ぶ華やかなエリアです。ヴィクトリア朝やアール・…
-
国際サウナ会議レポート！サウナイキタイの情熱に、世界が大興奮
日本代表にサウナイキタイが大抜擢！4年に一度開催されている、国際サウナ会議（International Sauna Congress / 以下ISC）。各国からサウナ関係者が…
-
『ハーバルサウナ 温室』制作の全記録
『ハーバルサウナ 温室』とは、サウナ大好き芸人・マグ万平さん主催のサウナイベント『万平蒸祭 in ホテルマウント富士 Vol.3』にて、イベントの2日間…
-
ニューウイング『からからジール』制作の裏側
サウナマンことまっちゃんと申します。サラリーマンをやりながら、『サウナマン』という漫画を監修させていただいたり、サウナにまつわる活動をしてい…
-
ドキュメント！サバスをつくった人々
日本初の路線バス型サウナ「サバス」。街中を走るバスの外観はそのままに、本格的な薪サウナを車内に搭載した異色のサウナです。企画の中心人物は、株…
-
有田焼サウナストーンの作り方を聞いてきた
佐賀県とサウナイキタイがコラボレーションし、佐賀県の名産・嬉野茶を五感で味わえるイベント「サガサウナ」。佐賀県の魅力をサウナを通じて伝えたい…
-
労働式石焼サウナ『原始』制作の全記録
サウナマンことまっちゃんと申します。サラリーマンをやりながら、『サウナマン』という漫画を監修させていただいたり、サウナにまつわる活動をしてい…
-
半世紀以上！夫婦二人三脚で営んできた奇跡のオアシス大垣サウナを訪ねて
俳人・松尾芭蕉が詠んだ「奥の細道」の終着点であり、また、水の都と呼ばれ、全国でも有数の「自噴帯」と呼ばれる地下水の豊富な地域である岐阜県大垣…
-
古民家の蔵をサウナに改造！日本式“ほぼスモークサウナ”がすごすぎる
2019年2月、岡山県美作市の中右手地域にとんでもないサウナが誕生しました。空き家になった民家の貯蔵蔵が、地域の人々の手によって、なんとサウナに…
-
フィンランド人はととのい知らず!?サウナ文化研究家に聞いた「本場のサ道」
サウナ愛好家の間で大きな話題となっている書籍「公衆サウナの国フィンランド」。本書にはサウナの聖地と呼べるフィンランドの入浴事情が詳細に記され…
-
[連載] 公衆サウナの国 フィンランド 後編「日本のお風呂とこんなに似てる」
サウナイキタイ愛用者のみなさん、Moi!フィンランド在住のサウナ文化研究家、こばやしあやなです。前回に引き続き、著書「公衆サウナの国 フィンラン…
-
[連載] 公衆サウナの国 フィンランド 前編「日本のサウナとこんなに違う」
サウナイキタイ愛用者のみなさん、Moi!フィンランド在住のサウナ文化研究家、こばやしあやなです。近年、日本ではサウナ人気が急上昇中ですが、わたし…
-
サウナにとって最高の音楽とは？ サウンドデザイナーatkさんに聞いてみた
サウナ室で流れる音楽といえば、ポップスや歌謡曲、オルゴールやピアノの音などが一般的。一番多いのは、きっとTVの音だろう。好みによるけど、サウナ…
-
フィンランドのサウナ文化 後編
こんにちは、サウナイキタイ開発チームの@yukari37zです。前回に引き続き、フィンランドのサウナ文化を紹介します。この記事はフィンランドのサウナに…
-
フィンランドのサウナ文化 前編
こんにちは、サウナイキタイ開発チームの@yukari37zです。サウナイキタイマガジンを読んでいただき、ありがとうございます。今回の記事は、フィンラン…
-
サウナ×アロマで「ととのい」をデザインしてみたい 。『携帯するロウリュウ』開発ストーリー
初めまして！ポニョリオンと申します。あだ名のポニョにジョジョリオンをかけています。せっかくなので自己紹介をば…俺ぁおせっかいやきのポニョーリ…
-
わたしをサウナに連れてって vol.2「ファンタジーサウナ＆スパ おふろの国」
サウナが好きになってからというもの、週末どこかに出かけたらすかさずその近隣のサウナ施設を開拓するのが定番になりました。そんな…
-
サウナサンで気持ち良い水風呂を作るまでの記録
どうも、佐世保のサウナサンで働いているサウナアディクションこと足立です。まずは、簡単にお店の紹介から。長崎県佐世保市にあるサウナサンは、平成…
-
絶景の海辺バーニャでリゾート気分！極寒の海と、スノーダイブ体験、ショートトリップに最適！
ズドラーストヴィーチェ！極寒の海辺からお届けしてますSauna Camp.です！寒い！ウラジオストクの海は、真冬になると凍るそうです。訪問したのは12月…