半世紀以上！夫婦二人三脚で営んできた奇跡のオアシス大垣サウナを訪ねて

俳人・松尾芭蕉が詠んだ「奥の細道」の終着点であり、また、水の都と呼ばれ、全国でも有数の「自噴帯」と呼ばれる地下水の豊富な地域である岐阜県大垣…