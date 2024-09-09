紙一重の差のバトルを、強靱なメンタルでものにした。逆境に立たされたときの強さが驚異的だった。パリ2024パラリンピックの車いすテニス男子シングルスで、第２シードで18歳の小田凱人が、第１シードのアルフィー・ヒューイット（イギリス）と対戦。小田は、ファイナルセット３−５で迎えた第９ゲーム、相手にマッチポイントを握られる大ピンチに直面したが、これをしのぐと、最後は４ゲームを連取して大逆転勝利。セットカウント