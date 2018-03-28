トピックニュース
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「中途半端な奴らが中途半端なまま生きることが許される社会」しょぼい喫茶店が始めた小さな挑戦
東京・新井薬師にあるビルの一室に突然オープンした「しょぼい喫茶店」。就活に失敗し、うつ病にも苦しんだ現役大学生・えもいてんちょうさんがスタ…
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「いくらなんでもこれはない」林修氏が官僚を目指すのをやめたきっかけ
31日放送の「サワコの朝」（TBS系）で、予備校講師でタレントの林修氏が、官僚になることを目指していた過去を明かした。番組では特別編として、歴代…
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「どっかで死ぬんじゃないか」ハライチ・岩井勇気が”レアな役満”での恐怖を告白
29日深夜放送のラジオ番組「ハライチのターン！」（TBSラジオ）で、お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が、麻雀のレアな役満であがったことを振り返っ…
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「デビューとか決まってんの？」aikoが勧誘されかけたつんく♂プロデュースのグループ
30日放送の「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）で、シンガー・ソングライターのaikoが、音楽プロデューサーのつんく♂から女性…
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「会ったらお似合い」設楽統がおばたのお兄さんからの結婚報告を明かす
30日深夜放送のラジオ番組「バナナマンのバナナムーンGOLD」（TBSラジオ）で、お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、お笑いタレント・おばたのお兄さ…
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香取慎吾ら「新しい地図」も続くか…芸能界で成功している元ジャニーズ4人
30日、元SMAP・草なぎ剛がレギュラー出演する「『ぷっ』すま」（テレビ朝日系）が今年の放送20年を迎える前に終了した。28日には、香取慎吾がレギュラ…
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「みんな才能があるんだ！」髭男爵・山田ルイ53世が作品に込めた“一発屋芸人”の思い
30日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（日本テレビ系）で、お笑いコンビ・髭男爵の山田ルイ53世が、ノンフィクションを手掛けた経緯を告白した。山田は…
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井上公造氏の情報網と巧みな取材方法に有村昆・丸岡いずみ夫妻が驚愕
29日放送の「ダウンタウンDX 春の2時間スペシャル」（日本テレビ系）で、芸能リポーターの井上公造氏が、巧みなスクープ手法の一端をのぞかせた。番組…
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カンニング竹山が子どもに勉強してほしいと思う理由
30日放送の「ノンストップ！」（フジテレビ系）で、お笑いタレントのカンニング竹山が、子どもたちが勉強することの必要性を訴えた。番組では、子ども…
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「つらい顔ができない」メイプル超合金・カズレーザーの仕事に対する考え方
29日放送の「VS嵐」（フジテレビ系）で、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、仕事に対する自身の気持ちを打ち明けた。番組では、女芸人チ…
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「やってきたことを全部置いてきた」草なぎ剛が昨年の“大きな決断”に言及
29日放送の「草なぎ剛のニュースな街に住んでみた！」（NHK総合）で、元SMAPの草なぎ剛が、昨年のジャニーズ事務所退所をにおわすような内容に言及し…
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総監督の片岡飛鳥氏から推薦もあった…「めちゃイケ」の“幻のメンバー”が明らかに
29日深夜放送のラジオ番組「おぎやはぎのメガネびいき」（TBSラジオ）で、お笑いタレントの勝俣州和が、バラエティー番組「めちゃ×2イケてるッ！」（…
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「お金一切入ってこない」嘉門タツオが替え歌制作の裏事情を告白
29日放送の「バイキング」（フジテレビ系）で、シンガー・ソングライターの嘉門タツオが、替え歌制作の裏事情を明かした。番組では、替え歌を中心に活…
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「ベタっとつけすぎ」コシノジュンコ氏が加藤浩次の髪型に痛烈なダメ出し
29日放送の「スッキリ」（日本テレビ系）で、ファッションデザイナーのコシノジュンコ氏が、番組MCを務めるお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次の髪型…
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「最後は去年の12月」遠藤憲一がたびたび職質を受けていることを告白
29日放送のラジオ番組「伊集院光とらじおと」（TBSラジオ）で、俳優の遠藤憲一が、たびたび職務質問（職質）を受けていることを明かした。番組では、…
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「まねをするならいい服を着ろ」ビートたけしが松村邦洋に見せた優しさ
28日放送の「良かれと思って！」（フジテレビ系）で、お笑いタレント・松村邦洋が、お笑いタレントで映画監督でもあるビートたけしとの逸話を披露した…
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マツコ・デラックスが現代の富裕層に指摘「金持ちのレベルが下がった」
28日放送の「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（テレビ朝日系）で、タレントのマツコ・デラックスが、現代の富裕層について厳しい指摘をした。番組では、3…
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「人殺しのようなオーラ」博多大吉が忘れられない浜田雅功との初絡み
28日放送のラジオ番組「たまむすび」（TBSラジオ）で、博多華丸・大吉の博多大吉が、ダウンタウン・浜田雅功との忘れられない初絡みを明かした。番組…
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「ブログを見る人は暇、1円も払ってない」高嶋ちさ子が客とネットユーザーの違いを主張
27日放送の「明日は我がミーティング」（TBS系）で、バイオリニストの高嶋ちさ子が、ネット上での意見や炎上について持論を語った。番組ではMCの高嶋…
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「しっぽが見えた」佐川宣寿氏の“ウソ反応”を若狭勝氏が指摘
28日放送の「とくダネ！」（フジテレビ系）で、元衆議院議員で弁護士の若狭勝氏が、証人喚問における前国税庁長官・佐川宣寿氏の発言に「ウソ」と思わ…