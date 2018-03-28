「いくらなんでもこれはない」林修氏が官僚を目指すのをやめたきっかけ

31日放送の「サワコの朝」（TBS系）で、予備校講師でタレントの林修氏が、官僚になることを目指していた過去を明かした。番組では特別編として、歴代…