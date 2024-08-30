広島弁護士会所属の弁護士の女（４８）が成年後見人などとして管理していた男性らの口座から１億１２００万円を横領したとして広島地検に起訴されました。 弁護士の女は２０２０年６月から去年８月までの間に、自身が管理を担当していた３人の預貯金口座から１億１２００万円を横領した罪に問われています。 検察によりますと、弁護士の女はこの金を別の民事事件の依頼人である県内の男性に土地の売却などの立替金として送金して