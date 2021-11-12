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【1月20日新色登場！】大人気のロムアンドから濡れツヤ新作ティントが登場！！デュイフルウォーターティントでティントとは思えないウルウル感を体感して-rom&nd
[2022年1月20日(木)より発売中]デュイフルウォーターティントロムアンド デュイフルウォーターティント全5色 各1,320円(税込） ひと塗りで高発色…
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繊細なまつ毛を作り出す「D-UP(ディーアップ)」から、マスカラとリキッドアイライナーの新色が登場☆-DUP
D-UP / パーフェクトエクステンションマスカラ2種D-UP / シルキーリキッドアイライナーWPD-UP / パーフェクトエクステンションマスカラ2種1,650円…
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肌質や気分で選べるチュージットエッセンスローション効果効能別の化粧液がPLAZA限定発売！-chooseit
【PLAZA限定発売】チュージットエッセンスローション全4種 / 200ml / 各1,760円(税込)【PLAZA限定発売】 《エッセンスローション H》《エッセ…
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「リップモンスター」からミニサイズの限定色が登場！「ミニリップモンスター」を全色着画つきでご紹介♪ - KATE
KATE / ケイトミニリップモンスター全4色 各880円(税込・編集部調べ) [数量限定]昨年5月の発売から完売状態がつづくケイトの大人気リップ「リップモ…
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【爆発的人気】ケイトの「リップモンスター」を全色着画つきでご紹介 - KATE
KATE / ケイトリップモンスター全11色(うちWeb限定4色) 各1,540円(税込・編集部調べ)今もなお品切れ状態がつづいているケイトの大人気リップ「リッ…
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イニスフリーからエアリーでなめらかなタッチのパウダー4色がセットになった「エアリー アイパレット」が登場ナチュラルで立体的な目元に-innisfree
innisfree(イニスフリー) / エアリー アイパレット全4種 各1,925円(税込) ＜モーヴローズ＞＜ピーチベージュ＞＜モーヴローズ＞上品で可憐な印象…
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【1月17日新作発売！】レブロンからなめらかに描けて落ちにくいカラーステイ マット ライト クレヨンが登場！！-REVLON
【2022年1月17日(月)発売】レブロンカラーステイ マット ライト クレヨン全6色 各1,320円(税込) スルスルと描けて落ちにくい！空気のように軽い…
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《ワンダーハニーからひと足早いサクラの香りが数量限定で登場》-wonder honey
【数量限定で発売中】サクラの香り漂うベキュアハニーの春の新商品が登場！！ワンダーハニーサクラシリーズ とろとろハンドクリーム サ…
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【1月21日限定色発売！】LUNASOL 限定コレクション「RECTITUDE -誠実-」が発売！！落ち着きのある上品な色味が揃うルナソル限定コレクションを一挙紹介☆
LUNASOL 限定コレクション「RECTITUDE -誠実-」・アイカラーレーション＜14 Amber Dusk＞★新色6,820円(税込)・ニュアンスシェイプライナー ＜EX02 …
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【1月21日限定色発売！】LUNASOL 限定コレクション「ADORATION-愛情-」が満を辞して発売！！絶妙なカラーで彩る最新作☆全部GETしてトータルメイクに挑戦！！-ルナソル
LUNASOL 限定コレクション「ADORATION-愛情-」・アイカラーレーション ＜13 Prelude Reflet＞★新色 6,820円(税込)・ニュアンスシェイプライナ…
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【12月27日限定色発売！】アディクションの人気マスカラとリキッドカラーライナーから、ニュアンスを宿す限定色が登場☆-addiction
【2021年12月27日(月)限定発売】アディクション・ザ マスカラ カラーニュアンス WP・ザ カラー リキッド アイライナーアディクションザ マスカラ カ…
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大反響で再び登場☆レブロン×トムとジェリーの限定パッケージシュガースクラブ＆スキンライト プレストパウダーNをご紹介します！！-REVLON
2021年12月15日数量限定パッケージ発売REVLON（レブロン）/シュガースクラブREVLON（レブロン）/スキンライト プレストパウダーN《大反響で再び登場！…
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【12月27日新色登場！】アディクションから全28色の新作チークが３つのテクスチャーで登場！！-addiction
アディクションザ ブラッシュパール / マット/ニュアンサー全28色各3,300円(税込)アディクションから全28色の新作チークが３つのテクスチャーで登…
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エクセルからスキンケア効果と下地効果で潤いに満ちた唇に導くリップベースが発売-excel
【2022年1月18日（火）発売】excel(エクセル) / リップケアブラー（リップベース）全2種(うち限定1種) 各1,540円（税込） ワセリン、ハチミツ、…
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《はちみつと素材の恵みをぎゅっと詰め込んだスキンケア☆ハニーロアからハニーポットシリーズが登場！！》-HONEY ROA
HONEY ROA ハニーポットシリーズはちみつと素材の恵みをぎゅっと詰め込んだスキンケア☆ハニーロアからハニーポットシリーズが登場しました！！ …
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I:proof （アイプルーフ）から初恋カラーのピュアなアイラーナーが登場！！よるおびドラマ『この初恋はフィクションです』の主演の飯沼愛さんと共同開発した限定品GETは必須！
I:proof （アイプルーフ）/ ウルトラスムースアイライナー＜ラベンダーピンク＞ ★限定色 1,320円（税込） よるおびドラマ『この初恋はフィクシ…
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大好評の《じんわりぽてリップ》がティントタイプに進化して登場自然な血色が生まれる美容液プランパーが限定発売☆-ettusais(エテュセ）
【2021年12月2日（木）数量限定発売】ettusais(エテュセ）/リップエディションettusais(エテュセ）/リップエディション限定2色各1,760円（税込）…
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rmsの人気アイテムがひとつに ツヤ肌メイクが簡単に叶う魔法のようなパレットが登場☆-rmsbeauty
【2021年12月1日（水）数量限定発売】rms メイクアップベースパレット2.4g 3,850円（税込） rmsの人気アイテムがひとつにツヤ肌メイクが簡単に叶…
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【12月22日新作発売！】宮脇咲良ちゃんプロデュースの新コスメブランドから「ブルームジェリーティント〈リップティント〉」を全色スウォッチ&ご紹介！-CRAN BY MOLAK(クランバイモラク)
宮脇咲良ちゃんがプロデュースするコスメブランド「CRAN BY MOLAK（クランバイモラク）」情報が発表されるや否や、SNSでとっても話題になったので発売…
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FAVESの人気No.1“落ちないリップ”が「@cosme STORE」店舗での発売が決定！！
大型バラエティショップ@cosme STORE(アットコスメストア)全国7店舗での販売が決定！@cosme STORE 取扱店舗一覧 [関東][北海道][中部][近畿…
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YSLからホリデー限定のボックスコレクションが登場!!パケから何から全部可愛いーイヴサンローラン
YSL 2021 NOEL COLD ATELIER NIGHT IN PARISYSL ノエル ミニ リップボックスセット / 7,480円(税込)YSL ノエル ミニ リップセット / 5,500円(税込)ノ…
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イニスフリーの大人気スキンケアライン「ブラックティー」から人気No.1セラムと新作シートマスクをご紹介★-innisfree
ブラックティー ユース マスクシート ブラックティー ユース セラムブラックティー ユース マスクシート / 1枚 440円(税込)ブラックティー ユー…
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スウィーツスウィーツからナチュラルで落ちにくい！ふんわり眉毛の理想を叶えるアイブロウワックスが登場♪-SWEETS-SWEETS
2021年9月23日(木)新発売SWEETS-SWEETS(スウィーツスウィーツ)／アイブロウワックス全2色／各７００円(税抜)スウィーツスウィーツから新しく発売され…
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【11月1日限定発売！】《innisfree ″Green Holidays″ 2021ホリデーコレクション》-イニスフリー
[2021年11月1日(月)より数量限定発売中]innisfree "Green Holidays"2021ホリデーコレクショングリーンティーシード セラム N スペシャルセット2021Gre…
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【11月19日新色登場！】″マスクでも落ちにくい″ 大人気「マイカラー ウォーターティント」から新色＆リニューアル色が登場！ - FAVES BEAUTY
"マスクでも落ちにくい" リップから新色＆リニューアル色が登場！FAVES BEAUTY（フェイブスビューティー）マイカラー ウォーターティント全7色 (うち…
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【12月上旬発売】セザンヌの大人気ティントリップから普段使いしやすい新色2色が登場☆日本製で無香料♪ パーソナルカラー問わず使える色味に注目-CEZANNE
[2021年12月上旬発売]CEZANNE(セザンヌ) / ウォータリーティント新2色 各660円(税込) 唇がキレイに染まり、コップに色が付きにくいティン…
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【11月8日新作発売！】ロレアル パリ史上初！たった8秒でサラツヤ髪になれるウォータートリートメントが登場☆-loreal paris
[2021年11月8日(月) EC先行発売]ロレアル パリ ウォータートリートメント200ml 2,200円たった8秒でサラツヤ髪に！？そんな魔法のようなウォーターオイ…
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《SUQQU ホリデーコレクション 2021》SUQQUのホリデーシーズンは、「雪月花」をイメージした限定メイクアップキットが登場ースック
021 ホリデー メイクアップ キット A2021 ホリデー メイクアップ キット B各11,000円(税込) ※数量限定発売SUQQUの限定メイクキットをチェック！！…
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【12月1日限定発売！】酵素洗顔パウダー売上No.1！大人気suisaiから抹茶ティーラテの香りが登場！気になる使い方のポイントは！？ーカネボウ スイサイ ビューティークリアパウダーウォッシュN
2021年12月1日(木)数量限定発売！suisai / スイサイ ビューティクリア パウダーウォッシュN〈酵素洗顔パウダー・抹茶ティーラテの香り〉 0.…
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まるでオールインワン美容液ラクしてうるおい、守られるカネボウブランド「DEW」の白色オイルをご紹介！ーKanebo
2021年9月16日発売DEW 白色オイル本体180mLレフィル160mL1,650円〈美容液〉 DEWの人気美容液の中から、9月に発売されたオイル美容液「白…