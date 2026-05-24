【魚座】週間タロット占い《来週：2026年5月25日〜5月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月25日〜5月31日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『道を変えていくでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
踏ん張るだけではどうにもならないことがあるので、幾つか方向性を変えていきます。でも、正解の道がわからないものもあるでしょう。仕事や公の場ではあまり身が入らないです。自分探しの方に興味が向くことが多くなります。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分が認められていないような気持ちになることが増えます。わがままも不満も聞き入れてもらえないですが、問い詰めても辛いので、じっとしておきましょう。シングルの方は、不器用なミスをしやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの言動を信用してくれないです。
｜時期｜
5月27日 怒りっぽくなる ／ 5月31日 チーム感
｜ラッキーアイテム｜
オムライス
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞