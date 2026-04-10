「ニットでキレイな人」の「ブラウスのようなニット」
「欲しい重みをともなった」セーターの注目作
春にあえて着る起毛感はそれだけで目を引く存在だから。コートなしで過ごせる今、贅沢なボリュームや特有の風合いを味方につけて、ニットで得られる高揚感を素直に味わって。
セーターでドレスアップ
たっぷりとしたフリルや、ガーリーな柄など。どんな個性も受け止めてくれる柔和なニットで選べば、華やかな見た目もリアリティのあるドレスアップに着地。
チュール×フラワーの繊細なモチーフ
レースニット／ユナイテッドアローズ（ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店） ブラウンフレアスカート／Sov.（フィルム）
全体にほどこされたチュールや、大小さまざまな花の刺しゅうが、白１色に奥行きを生む。ワイドなすそリブで、フレアとでも膨張見えは回避。
「パステル×フレアでレディを堪能」
ニットカーディガン／SLOBE IENA（SLOBE IENA 自由が丘店） ハリのある生地で立体的にふくらむフレアにより、パンツと合わせても女らしく。
「ひかえめな背中見せで色気をひとさじ」
ノースリニット／エストネーション 肩まわりの部分的なサテン生地が、ソフトなニットのレディ度をアップ。首元のねじれも甘さを生むギミックに。
（ニットのプライスなど詳細へ）
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