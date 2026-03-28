「運気が上がるお出かけ先は？」人気占い師が教える「12星座別・開運スポット」







運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







【12星座別】 4-5月の運気と開運スポット

東京は桜の満開を迎え、お出かけムードが高まる時期。また、GWに向け、旅行の計画を立てている人もいるのではないでしょうか？ 今回は12星座別4月＆5月のラッキーお出かけスポットとこの時期の運気に関して、ぷりあでぃすさんからのお話。







【おひつじ座】≫ジムやヨガスタジオ

【おうし座】≫岩盤浴

【ふたご座】≫体験型の旅行

【かに座】≫見晴らしの良いスポット

【しし座】≫リゾートホテル

【おとめ座】≫ネットワーキングイベント

【てんびん座】≫神社仏閣

【さそり座】≫アウトレットモール

【いて座】≫ビーチや離島

【やぎ座】≫リラクゼーションサロン

【みずがめ座】≫推し活旅

【うお座】≫手ぶらBBQ







（ぷりあでぃすさんからの具体的なアドバイス）

≫ゲッターズ飯田さん一番弟子が教える「12星座別」4−5月・運気の流れと開運スポット