食べ終わったらゴミ箱行き…はもったいない！チョコベビー容器の“便利すぎる再活用術”に「今すぐ買ってくる！」
【画像を見る】いつも捨てているお菓子の容器が“便利グッズ”に大変身！
お菓子を食べ終わったあとの空き容器。なんとなくそのまま捨ててしまっている人も多いのではないでしょうか。
そんな“あるある”を覆すライフハックがX（旧Twitter）に投稿され、「知らなかった！」「今度からやる」と話題に。投稿は2.3万件のいいねを集め、多くの共感を呼んでいます。
話題になっているのは、株式会社 明治の公式Xアカウント（@MeijiCoLtd）の投稿です。
同社が紹介したのは、ロングセラー菓子「チョコベビー」の空き容器を再活用するライフハック。フタ付きで丈夫な透明容器という特徴を活かし、洗って乾かすだけで小物収納ケースとして使えるといいます。
中身が見やすく、コンパクトで持ち運びもしやすいサイズ感。ビーズのような細かいパーツや散らばりやすい小物の整理にぴったりなアイテムとして紹介されました。
“捨てる前のひと工夫”で暮らしがちょっと便利になるアイデアに、「もっと早く知りたかった」「チョコベビーめっちゃ買いたくなった」といった声が集まっています。
また、別の投稿では、外出用の救急セットとしての活用例も紹介されていました。スリムなケースでありながらも、綿棒や爪切り、ばんそうこうなどが入ります。バッグの中に忍ばせておくのにちょうどいいサイズ感です。
■実は昔から使ってた人も？広がる再利用アイデア
コメント欄では「これから使いたい」という方のほか、すでに再利用している方が使い道を書いてくれていました！たとえば、こんな使い方をしている方がいるようです。
・キッチン用の重曹入れ
・クリップの収納ケース
・巡拝用のお線香・ろうそく入れ
・釣り用ルアーケース
ビーズを入れるだけにとどまらない、実用的なアイデアがたくさん寄せられていました。“ちょうどいい容器”ならではの使い方、まだまだありそうですね！
■公式も驚き「これほど愛されていたとは」
今回の反響について、株式会社 明治の担当者は次のように話します。
担当者「非常に多くの方からいいねやコメント、シェアをいただき、私たちも驚いております。空き容器の思い出や再利用アイデアを投稿してくださる方が多く、チョコベビーが身近な存在として愛されていることを改めて実感しました」
もともとは、中身を衛生的に楽しめるよう設計された容器なのだそう。そこに“第二の使い道”を見出してもらえたことは、リユースの観点からも意義深いといいます。
実は以前から、SNS上では空き容器の再利用投稿が見られていたそうです。
担当者「公式として皆さまとアイデアを共有することで、リユースの観点から新たな楽しみ方をご提案できればと考えました。今回、お家での収納と外出時の持ち運びとシーンを分けてご紹介しています。」
■他にもおすすめの使い方は？
担当者によると、「小物や細かいパーツの収納・持ち運び」「調味料の詰め替え容器」として活用する声も多いとのことです。小さすぎず、大きすぎないちょうどいい大きさなので、いろいろな用途で使えそうですよね。
ただし、誤飲や誤食などの危険性があることは頭に入れておきたいところです。
担当者は「誤飲や誤食など安全性については一層のご注意をお願いしております。特に小さなお子さまがいらっしゃるご家庭では十分お気をつけいただき、用途に応じて保護者の方の見守りをお願い申し上げます。」と注意を呼びかけています。
■お菓子パッケージの“第二の楽しみ方”も
株式会社 明治の公式サイトでは、他にもお菓子のパッケージを再利用した工作アイデアを紹介中です。
たとえば、アポロチョコの空き箱で作るランドセルは、なんと10分で作れるのだとか。
箱の切り分け方・折り方、組み立て方のほか、準備するものも丁寧にイラストつきでわかりやすく書かれています。
すべてふりがながついているので、お子さん一人でも挑戦できそうです。
詳しい作り方は、公式サイトをご覧ください。
何気なく捨てていた空き容器が、便利な収納グッズ・おもちゃに早変わり。身近なお菓子だからこそ、今日からすぐ試せそうなアイデアですね。
気になった方は、公式Xアカウント（@MeijiCoLtd）もチェックしてみてください。
文＝武川彩香