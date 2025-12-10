家のボタン全部スマート化計画！貼るだけ・押すだけ・超進化【スイッチボット】はAmazonにて好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
レトロなスイッチもスマート家電化！【スイッチボット】はAmazonにて好評販売中！
【Amazon Alexa対応】本商品はWorks with Alexa認定を受けたAmazon Alexa対応端末。SwitchBotアプリにて数分程度の登録作業を済ませて、本体背後のシールを剥がし、スイッチの横に取り付けて、すぐに使える！IoTデバイスの初心者様もOK。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
SwitchBotハブシリーズ製品またはSwitchBotシーリングライトシリーズ製品と併用して、外出先からスマートフォンで照明・家電をコントロールすることができる。帰宅時に前もって照明をつけることで真っ暗な部屋を手探りで帰宅する必要なし。忙しい朝はエアコンをつけっぱなしで外に出てしまった時でも、遠隔操作でエアコンを消せる。電気の消し忘れを防ぎつつ、省エネ·節電に役立つ。また、出張や旅行で、長時間不在になる時は、遠隔操作でスイッチをON/OFFすることで防犯対策にもなる。
壁スイッチ・給湯器・コーヒーメーカー・炊飯器・ガレージスイッチ・空気清浄機など様々な電気製品なスイッチ・ボタンに適用。手のひらに納まるコンパクトな外観で、スイッチ・ボタンの脇に貼り付けるだけで、すぐに使える。専用のSwitchBotアプリにて、「押すモード」と「スイッチモード」と「カスタマイズモード」3つの動作モードを選択可能のため、あらゆるスイッチに汎用性を持つ。既存のスイッチや家電に取り付けるだけで、ご自宅の家電をカンタンにスマート化にさせ、スマートフォンから操作できる。
→【アイテム詳細を見る】
生活リズムや外出・帰宅時間に合わせて、あらかじめスケジュールを設定すれば、SwitchBotボットが決まった時間にスイッチ・ボタンをON/OFFにしてくれることが可能。例えば、あらかじめアプリでお好きな起動時間を設定すれば、決まった時間にお風呂を張るボタンを押してくれる。寒い冬でも帰宅後すぐに温かいお風呂で癒されることができる。SwitchBotボット本体にタイマー機能が仕込まれているため、タイマーが設定された限り、スマートフォンとの接続が切断されても問題なく決まった時間に動作。（※本機能の実現するために、SwitchBotハブシリーズ製品またはSwitchBotシーリングライトシリーズ製品との併用が必要。）
レトロなスイッチもスマート家電化！【スイッチボット】はAmazonにて好評販売中！
【Amazon Alexa対応】本商品はWorks with Alexa認定を受けたAmazon Alexa対応端末。SwitchBotアプリにて数分程度の登録作業を済ませて、本体背後のシールを剥がし、スイッチの横に取り付けて、すぐに使える！IoTデバイスの初心者様もOK。
→【アイテム詳細を見る】
SwitchBotハブシリーズ製品またはSwitchBotシーリングライトシリーズ製品と併用して、外出先からスマートフォンで照明・家電をコントロールすることができる。帰宅時に前もって照明をつけることで真っ暗な部屋を手探りで帰宅する必要なし。忙しい朝はエアコンをつけっぱなしで外に出てしまった時でも、遠隔操作でエアコンを消せる。電気の消し忘れを防ぎつつ、省エネ·節電に役立つ。また、出張や旅行で、長時間不在になる時は、遠隔操作でスイッチをON/OFFすることで防犯対策にもなる。
壁スイッチ・給湯器・コーヒーメーカー・炊飯器・ガレージスイッチ・空気清浄機など様々な電気製品なスイッチ・ボタンに適用。手のひらに納まるコンパクトな外観で、スイッチ・ボタンの脇に貼り付けるだけで、すぐに使える。専用のSwitchBotアプリにて、「押すモード」と「スイッチモード」と「カスタマイズモード」3つの動作モードを選択可能のため、あらゆるスイッチに汎用性を持つ。既存のスイッチや家電に取り付けるだけで、ご自宅の家電をカンタンにスマート化にさせ、スマートフォンから操作できる。
→【アイテム詳細を見る】
生活リズムや外出・帰宅時間に合わせて、あらかじめスケジュールを設定すれば、SwitchBotボットが決まった時間にスイッチ・ボタンをON/OFFにしてくれることが可能。例えば、あらかじめアプリでお好きな起動時間を設定すれば、決まった時間にお風呂を張るボタンを押してくれる。寒い冬でも帰宅後すぐに温かいお風呂で癒されることができる。SwitchBotボット本体にタイマー機能が仕込まれているため、タイマーが設定された限り、スマートフォンとの接続が切断されても問題なく決まった時間に動作。（※本機能の実現するために、SwitchBotハブシリーズ製品またはSwitchBotシーリングライトシリーズ製品との併用が必要。）