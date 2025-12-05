コンセプトは「海峡のデザイナーズホテル」。12月11日オープン「リゾナーレ下関」の全貌が明らかに
株式会社星野リゾート(以下、星野リゾート)が国内外で展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」8施設目となる「リゾナーレ下関」が、2025年12月11日(木)にオープンする。眼前に関門海峡を望む絶好のロケーションやこだわり尽くした建築デザインなど、開業を目前にして公開された施設の全容をチェック！
【写真】プライベートビーチにいるかのような感覚が味わえる「海峡カバナスイート」(4人定員)
■リゾナーレが九州・山口エリアに初進出
「リゾナーレ」ブランドとして初めて九州・山口エリアに進出する「リゾナーレ下関」。目の前が関門海峡という抜群のロケーションを活かし、客室をはじめ、館内のテラスやプールからも、時間とともに表情を変えるウォーターフロントの景色を楽しむことができる。
コンセプトは「海峡のデザイナーズホテル」で、海やフグなど下関ならではの要素を随所に取り入れた建築デザインが魅力だ。ロケーションを活かしたアクティビティも充実し、“海峡を楽しみ尽くす滞在“を提案する。
■「リゾナーレ下関」4つの特徴
■［1］目的に応じて選べる全室海峡ビューの客室
客室は9タイプ全187室で、すべての客室が関門海峡の景色が楽しめる“全室海峡ビュー”。いずれの客室においても壁やインテリアに関門海峡の海の色から着想を得たエメラルドグリーンが配され、落ち着いた空間に仕上がっている。
最大5人での宿泊が可能な広々とした客室や愛犬と過ごせる客室も用意。旅の目的や同行者に合わせ、便利に利用できる。
■まるでビーチ！「海峡カバナスイート」に注目
最上階にある5室限定の「海峡カバナスイート」は、リゾートの浜辺に設えられる「カバナ」をイメージしたデザインの特別な客室。窓辺の一画には砂浜が広がり、リビングに居ながらにしてまるでプライベートビーチにいるような感覚が味わえる。
加えて、望遠鏡や貝殻などのアイテムを詰め込んだ同客室の限定アイテム「海峡カバナBOX」も準備。望遠鏡で景色を楽しんだり、美しい貝殻を耳に当てて音を聞いたりと、ここでしか味わえない時間を満喫できる。
■［2］2つのダイニングで、下関ならではの食体験を
施設内のダイニングは、下関名物のフグをイタリア料理のフルコースで提供するメインダイニング「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」とビュッフェダイニング「PUKU PUKU」の2カ所。それぞれに工夫を凝らした料理が提供され、地域の味を存分に堪能できる。
■メインダイニング「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」
イタリア料理のフルコースでフグが食べられるメインダイニング。イタリア語で「ふぐの魅力」を意味する「Il Fascino Di Fugu(イル ファッシノ ディ フグ)」とのコンセプトには、「ふぐの新たな魅力を発見してほしい」という想いが込められている。
前菜からメインまでのメニューすべてにフグが使われており、厚みによって変化する食感やフグの持つ旨みを味わい尽くせること間違いなしだ。
■ビュッフェダイニング「PUKU PUKU」
夕食・朝食を提供するビュッフェダイニング。夕食時には、から揚げやブイヤベースといった種類豊富なフグ料理をはじめ、海藻で包んで焼き上げたローストビーフなど創意工夫が凝らされた料理の数々が並ぶ。朝食では、フグ出汁と味わう瓦そばなど下関ならではの味や、柑橘を使用したフレンチトーストなどがズラリ。
■［3］さまざまなシーンで関門海峡の絶景を堪能
1日に約500隻もの船が行き交う様子や対岸から昇る朝日、門司港の夜景など、時間とともに表情を変える関門海峡の景色を施設内のさまざまなスポットから眺めることができる。
■大人にもファミリーにもおすすめ！「ふぐプール」
「ふぐプール」の一画に設けられたインフィニティプールは、水面が海と一体となったような感覚を味わえる非日常的な空間。関門橋や対岸の門司港、目の前を行き交う船舶など、人の営みと自然が融合したダイナミックな景色に包まれながら、くつろぎの大人時間が満喫できる。
一方、フグをモチーフににぎやかなデザインが施された全天候型屋内プールは、ファミリーにおすすめ。浅いプールや水の流れを使って遊ぶ遊具、幼児用のスライダーなどが設置されていて楽しみながら水と親しむことができ、小さい子どものプールデビューにも最適だ。
全長約30メートルのウォータースライダーでは関門海峡の潮流と同じスピードを体験でき、プールにいながらにして海峡を感じることができる。
■何度も訪れたい「なみなみテラス」と「ふぐビーチ」
敷地内には、海峡の景色を眺めながらゆったりと過ごせるテラスやビーチも整備。
［なみなみテラス］
先端にいくほど傾斜が強くなる、波のようなデザインが特徴の居心地のいいテラス。芝生エリアや寝そべってくつろぐことができるソファ、カウンター席を備える。
［ふぐビーチ］
砂浜のように砂が敷き詰められた遊びのエリア。子どもがはねて遊べる「ふわふわドーム」やソファ、植栽がフグの柄のように設えられ、目にも楽しい。カフェメニューをテイクアウトして景色を眺めたり、ふわふわドームで遊んだりと、大人も子どもも思い思いの時間を過ごすことができる。
■［4］海峡を満喫できる充実のコンテンツ
関門海峡からすぐというロケーションを活かした多彩なコンテンツを用意。朝から夜まで海峡を楽しみ尽くせる！
■はじめての関門海峡
船に乗って、関門海峡の特徴や交通ルールを学ぶことができる楽しいアクティビティ。
■海響館講座
フグの展示種類数世界一を誇る市立しものせき水族館「海響館」の飼育員からフグについて学んだスタッフが送る、毎晩開催される講座。
さらに、つまみとドリンクのセット「海峡ナイトラウンジセット」も準備。ほろ酔い気分で夜景を眺めながら、食後のひとときを過ごすことができる。
デザインを手がけたのは「クライン ダイサム アーキテクツ」
デザイン・ブランド監修を担当したのは、記憶に残るアイコニックな建築とヒューマンスケールで居心地のいい空間デザインで、また訪れたくなるような場所づくりに取り組む「クライン ダイサム アーキテクツ(KDa)」。代表作には代官山T-SITE／蔦屋書店やGINZA PLACEがあり、Dezeen Awards 2021「Hospitality building of the year」に選ばれたリゾナーレ那須「POKO POKO」のほか、2027年開業予定のリゾナーレ福井のデザインも手がけている。
■リゾナーレ下関について
関門海峡に臨む全室海峡ビューのリゾートホテル。土地の自然と文化を反映したデザインや食、立地を活かしたアクティビティで、土地の魅力を楽しみ尽くす滞在を叶えてくれる。
所在地：山口県下関市あるかぽーと4番1号
電話：050-3134-8093(リゾナーレ予約センター)
客室数：187室
チェックイン15時／チェックアウト12時
料金：1泊2万1000円〜(2人1室利用時1人あたり、食事別)
アクセス：JR下関駅より車やバスで約5分、福岡空港より電車で約90分
開業日：2025年12月11日(金)
■リゾナーレについて
星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドで、コンセプトは、“夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」”。土地の特性を活かした空間デザインや豊富なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪問者に想像を超える滞在と心に残る旅を提供する。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
