「チャッピー」はなんの略？2025年新語・流行語大賞にノミネート！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「チャッピー」はなんの略語？ 「チャッピー」はなんの略か知っていますか？ キャラクターの名前ではありませんよ。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ChatGPT」を略した言葉でした！ ChatGPTとは、米オープンAI社が開発した人口知能（AI）のこと。 ユーザーの質問や指示に自然な文章で応答する「対話型AIサービス」で、文章作成、要約、翻訳、プログラミングコードの生成など、多様なタスクを実行することができます。 他の用途として、愚痴をこぼしたり、恋愛相談をしたりする人が増えており、いつの間にか友だちのような「チャッピー」の愛称で呼ばれるようになったんだとか。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『nippon.com』



