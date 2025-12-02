「チャッピー」はなんの略？2025年新語・流行語大賞にノミネート！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「チャッピー」はなんの略語？
キャラクターの名前ではありませんよ。
正解は「ChatGPT」を略した言葉でした！
ChatGPTとは、米オープンAI社が開発した人口知能（AI）のこと。
ユーザーの質問や指示に自然な文章で応答する「対話型AIサービス」で、文章作成、要約、翻訳、プログラミングコードの生成など、多様なタスクを実行することができます。
他の用途として、愚痴をこぼしたり、恋愛相談をしたりする人が増えており、いつの間にか友だちのような「チャッピー」の愛称で呼ばれるようになったんだとか。
