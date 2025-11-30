上下で分けて、すっきり収納できる。32リットルの収納力【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場中‼
汚れ物もPCも、スマートに整理できる。アクティブな毎日にフィットする【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ロゴスパークのリュックは、日常からスポーツシーンまで、スマートに対応する32リットルのスクエア型リュック。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
スタイリッシュなオールブラックのデザインに、多機能仕様を詰め込んだ万能モデル。内部は上下で仕切られた二層式構造で、シューズや汚れ物を分けて収納できる専用ボトムコンパートメントを装備。トップスペースには衣類・書類・ノートPCまですっきり収まる収納力を確保している。
両サイドにはペットボトルや折りたたみ傘が収まるポケット付き。フロントやトップにはアクセスしやすいジッパーポケットを備え、細かな荷物の整理も快適。背面とショルダーには通気性のあるメッシュパッドを採用し、長時間の背負い心地にも配慮されている。
アウトドアブランドならではの機能美と耐久性で、ジム通いや部活動、旅行、通勤通学まで幅広く対応。スマートに荷物を持ち運びたい人におすすめの一品。
