【2025年最新版】スリムな見た目で持ち歩きやすい「ペン型リップ」おすすめ13選をご紹介！ノック式（クリック式）、繰り出し式、筆タイプなど、可愛くて便利なペン型リップをALLプチプラで厳選しました。高保湿でとろツヤ質感の口紅は秋冬にもぴったり。韓国コスメ、タイコスメ、日本の人気ブランドを揃えました♡

秋冬におすすめ♡とろツヤ唇を叶える「ペン型リップ」

スマートな見た目と使い勝手の良さから、口コミやSNSで人気が上昇中です♡



今回は、そんな「ペン型リップ」のおすすめ13選をご紹介します。

ポケットやポーチ、ペンケースにも忍ばせられるスリムな「ペン型リップ」。

ペン型リップの特徴・魅力とは

ペン型リップは名前の通り、ペンのような細長い形状をした口紅のこと。

一般的なリップよりも柔らかいテクスチャーのものが多く、なめらかにスルスル塗れることが特徴です。



また、リップの面が細いので唇にフィットしやすく、口角などの細部まで塗りやすいのもポイント。

ペン感覚でかさばらず、ミニバッグやポーチに収納しやすいところも人気です。



ペン型リップは使う分だけ少しずつノックしたり、繰り出したりして使用すると、リップが折れることも防げますよ。



使う際の注意点としては、出した分は戻らないタイプが多いため、出し過ぎに注意しましょう。

また、多くのペン型リップは柔らかいため、高温の場所に長時間置かないようにしてくださいね。

ノック式（クリック式）・繰り出しタイプなどさまざま

ペン型リップには、シャープペンシルのようにカチカチと使う分だけクリックする「ノック式（クリック式）」や「繰り出し式」が挙げられます。

いずれのタイプも少しずつリップを出すことができるため、使用量を調節しやすいと言えるでしょう。



ほかにも、先端にブラシがついた「筆タイプ」や、「チップタイプ」など、さまざまな形状がありますよ。

編集部が厳選！ペン型リップおすすめ13選

ここからは、編集部おすすめの「ペン型リップ」13選をご紹介！

全て1,000円台〜2,000円程度のプチプラで厳選したので、初心者さんにもおすすめです♡



話題の韓国コスメブランドやタイコスメ、人気の国内ブランドまでラインナップ。ぜひ最後までチェックしてくださいね。

Cathy Doll（キャシードール）｜ボーントゥブリンク リップクリック

Cathy Doll（キャシードール） ボーントゥブリンク リップクリック Cathy Doll（キャシードール） ボーントゥブリンク リップクリック

タイコスメCathy Doll（キャシードール）の2025年秋冬新作『ボーントゥブリンク リップクリック』は、煌めくラメをたっぷり配合した、クリック式のペン型リップ。



ダイヤモンドホワイトとゴールドの超微粒子パール配合*1で、眩い輝きを放つ唇に。

透明感あるクリアカラーがグリッターの煌めきと合わさり、うるツヤの質感に仕上がります♡



さらに3種の保湿成分*2配合で、キラキラのリップメイクを楽しみながらリップケアも叶えてくれますよ。



*1 合成フルオロフロゴパイト／ホウケイ酸（Ca／Al）、#10は合成フルオロフロゴパイトのみ

*2 シア脂、ババス油、ビタミンE（酢酸トコフェロール）（全て保湿）

発売・商品情報

ブランド名：Cathy Doll（キャシードール）

商品名：Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック

価格：1,200円（税抜）／1,320円（税込）



発売日：2025年10月22日（水）

先行発売：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）

WEB先行発売：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）



※オンラインは楽天市場先行となります。公式通販サイトでの販売に関しては、順次開始となります。

※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。

※店舗により取扱開始日程が前後する可能性がございます。

Lipit.（リップイット）｜クリッククリック ラバリップ

Lipit.（リップイット） クリッククリック ラバリップ Lipit.（リップイット） クリッククリック ラバリップ

リップ専門のタイコスメブランド Lipit.（リップイット）より、クリック式のペン型リップ『クリッククリック ラバリップ』をご紹介。



溶岩（ラバ）のようにとろける質感で、まるでガラスコーティングしたようなツヤぷる唇を叶えます。



8種の美容保湿成分*を贅沢に配合することで、口紅とリップマスクのいいところどりを実現！

ベタつきにくいのに、スリーピングマスクのように長時間うるおいをキープしてくれますよ。



* ビタミンE（酢酸トコフェロール）、ビタミンC（3-O-エチルアスコルビン酸）、アセチルグルコサミン、アデノシン、アラントイン、グリチルリチン酸2K、ナイアシンアミド、ガラクトミセス培養液（全て保湿）

発売・商品情報

ブランド名： Lipit.（リップイット）

商品名：クリッククリック ラバリップ

種類：全4色

容量：1.9g

価格：1,320円（税込）※編集部調べ



発売中

BLEND BERRY（ブレンドベリー）｜リップバルーン

BLEND BERRY（ブレンドベリー） リップバルーン BLEND BERRY（ブレンドベリー） リップバルーン

BLEND BERRY（ブレンドベリー）の『リップバルーン』は、プランプ効果×ボリューミーなツヤで、風船のようなぷっくり唇を叶えるノック式リップ。



長時間色持ちをキープできるティントタイプなので、メイク直しが難しい時も可愛い唇をキープできます。



カラバリが全11色あり、ピンク系、ローズ系、レッド系、オレンジ系、ベージュ系と色調が豊富で、明るいカラーから深みのあるカラーまで揃います♡

発売・商品情報

ブランド名：BLEND BERRY（ブレンドベリー）

商品名：リップバルーン

種類：全11色

容量：2.5g

価格：1,650円（税込）※編集部調べ



発売中

dasique（デイジーク）｜メルティングキャンディバーム

dasique（デイジーク） メルティングキャンディバーム dasique（デイジーク） メルティングキャンディバーム

人気の韓国コスメdasique（デイジーク）より、『メルティングキャンディバーム』をピックアップ。

飴シロップでコーティングしたような、光沢感あるツヤ唇を叶えるノック式ペン型リップです。



やや透け感のある発色で、塗り重ねるほどにむっちりとした濃密な色ツヤに。



新色の「11 コットンキャンディー」「12 ベリーシェーク」は、ピュアなピンクに1滴のクリームホワイトを加えたようなロマンティックなカラー♡

全14色の豊富なカラバリで、韓国コスメらしいおしゃれなカラーが多く揃います。

発売・商品情報

ブランド名：dasique（デイジーク）

商品名：メルティングキャンディバーム

種類：全14色

容量：ー

価格：1,760円（税込）※編集部調べ



発売中

NATURE REPUBLIC（ネイチャーリパブリック）｜ハニーメルティングリップ

ネイチャーリパブリック ハニーメルティングリップ ネイチャーリパブリック ハニーメルティングリップ

ネイチャーリパブリックの『ハニーメルティングリップ』は、#うさぎ舌リップ としてSNSでバズり、販売数100万本を突破*1したノック式のペン型リップ。



口紅、リップオイル、プランパーの3役をこなし、韓国アイドルのようにボリューミーであどけない唇を演出します♡

8種の天然由来オイル*2配合によるリップケア効果も嬉しいポイント。



#うさぎ舌リップ で人気の「02 イチジクミルク」をはじめ、透明感のあるジューシーなカラーの6色展開となっています。



*1 2023年4月の発売以来、全世界における販売数

*2 アーモンド油、アルガニアスピノサ核油、アンズ核油、オリーブ果実油、シア脂、ツバキ種子油、ホホバ種子油、月見草油（全て保湿）

発売・商品情報

ブランド名：NATURE REPUBLIC（ネイチャーリパブリック）

商品名：ハニーメルティングリップ

種類：全6色

容量：ー

価格：1,320円（税込）※編集部調べ



発売中

NAMING.（ネーミング）｜シロップメルティングスティック

NAMING.（ネーミング） シロップメルティングスティック NAMING.（ネーミング） シロップメルティングスティック

NAMING.（ネーミング）より、まるでシロップのようにとろける質感のノック式ペン型リップをご紹介します。



『シロップメルティングスティック』は、高粘度オイルと植物由来の保湿成分を配合した高発色×高保湿のツヤリップ。

唇に溶け込むように薄い膜を張り、重ねるほどに鮮やかな色味に調節できます。



またプランプ成分により、程よいボリューム感を演出。

低刺激なため、ヒリヒリとした刺激が苦手な方にも使いやすいですよ◎

発売・商品情報

ブランド名：NAMING.（ネーミング）

商品名：シロップメルティングスティック

種類：全4色

容量：1.7g

価格：1,980円（税込）※編集部調べ



発売中

veganize（ヴィーガナイズ）｜コラーゲンリップガラスバーム

veganize（ヴィーガナイズ） コラーゲンリップガラスバーム veganize（ヴィーガナイズ） コラーゲンリップガラスバーム

2025年6月にデビューした、韓国コスメのveganize（ヴィーガナイズ）の『コラーゲンリップガラスバーム』。



コンセプト成分であるヴィーガンコラーゲンが、リップマスクを塗ったように唇をしっかり保湿し、ちゅるんとした色ツヤを叶えます。



全12色のうち「10」「11」「12」はキラキラのグリッターカラーで、うっとりするような煌めく唇に！

透け感があるので、お手持ちのリップの上から重ねてニュアンスチェンジするのもおすすめです。

発売・商品情報

ブランド名：veganize（ヴィーガナイズ）

商品名：コラーゲンリップガラスバーム

種類：全12色

容量：ー

価格：2,000円（税込）※編集部調べ



発売中

KATE（ケイト）｜リップモンスター ツヤバース

KATE（ケイト） リップモンスター ツヤバース KATE（ケイト） リップモンスター ツヤバース

KATE（ケイト）のバズリップ「リップモンスター」シリーズから生まれた『ケイト リップモンスター ツヤバース』は、繰り出しタイプのペン型リップ。



シリーズ中で最も柔らかい感触の“とろツヤジェル膜”で、肉厚なツヤ感を叶えます。

リキッドのようなみずみずしさと、バームのようなちゅるんと感を両立。



長時間の色ツヤが続く点と、乾燥しにくいところも人気の秘密です♡

発売・商品情報

ブランド名：KATE（ケイト）

商品名：ケイト リップモンスター ツヤバース

種類：全7色（数量限定2色含む）

容量：1.6g

価格：1,650円（税込）※編集部調べ



発売中

3CE（スリーシーイー）｜シャインリフレクター

3CE（スリーシーイー） シャインリフレクター 3CE（スリーシーイー） シャインリフレクター

韓国コスメブランド3CE（スリーシーイー）の『シャインリフレクター』は、#氷タンフルリップ として話題を呼んだ、繰り出し式のペン型リップ。



透け感のあるカラーと上品なツヤで、ちゅるんとした“氷タンフル”質感をメイク。

唇に馴染んで、「元から綺麗な色」のような自然な血色感を演出します。



スースーとした清涼感により、ほんのりプランパーを塗ったようなぷるんとした唇に仕上げます。

発売・商品情報

ブランド名：3CE（スリーシーイー）

商品名：シャインリフレクター

種類：全7色

容量：ー

価格：1,990円（税込）※編集部調べ



発売中

Coralhaze（コーラルヘイズ）｜ボリューマイジングフォンデュリップ

Coralhaze（コーラルヘイズ） ボリューマイジングフォンデュリップ Coralhaze（コーラルヘイズ） ボリューマイジングフォンデュリップ

Coralhaze（コーラルヘイズ）から、繰り出し式のペン型リップ『ボリューマイジングフォンデュリップ』をピックアップ。



唇にのせると体温でとろけて、フォンデュをのせたかのようなうるツヤリップに仕上がります。



リッププランパーとしての機能を兼ね備え、メイク効果によりボリュームのある唇を演出。

重ねても重くならず、ベタつきにくい心地よいテクスチャーもポイントです。



メタリックなゴールドパッケージで、デパコスのような高級感ある見た目も嬉しいですね♡

発売・商品情報

ブランド名：Coralhaze（コーラルヘイズ）

商品名：ボリューマイジングフォンデュリップ

種類：全12色

容量：ー

価格：1,650円（税込）※編集部調べ



発売中

BBIA（ピアー）｜オーバーグレイズスティック

BBIA（ピアー） オーバーグレイズスティック BBIA（ピアー） オーバーグレイズスティック

BBIA（ピアー）の『オーバーグレイズスティック』は、重ねるほどに立体的なツヤが溢れ出す、繰り出し式のペン型リップ。



新色の「10 タログレイズ」は、タロ芋のような落ち着いたモーヴ系のカラーで、神秘的なミュートメイクにもおすすめです。



また、「01 オリジナルグレイズ」は色がつかないので、手持ちのリップの前にプランパーとして仕込むほか、ツヤ足しとして重ねる使い方も。



BBIA（ピアー）らしい、スタイリッシュなデザインとおしゃれなカラバリが魅力です♪

発売・商品情報

ブランド名：BBIA（ピアー）

商品名：オーバーグレイズスティック

種類：全10色

容量：1.7g

価格：1,430円（税込）※編集部調べ



発売中

キスミー フェルム｜紅筆リップグロウ

キスミー フェルム 紅筆リップグロウ キスミー フェルム 紅筆リップグロウ

キスミー フェルムの人気アイテムでありながら、惜しまれつつ販売終了となったブラシ一体型リップ『紅筆リップ』が今年8月に数量限定で登場！

筆先の密度をアップした『紅筆リップグロウ』としてパワーアップして帰ってきました♡



リップとブラシが1本になっており、唇の輪郭を綺麗に描きながら、液をたっぷり塗布できる平筆が特徴です。



じゅわっと溶け出すような“蜜感カラー”×プランパー成分により、ぷるっとした立体感*のある唇に。

また、ティントタイプのため時間が経っても落ちにくく、美しい色ツヤを長時間キープしてくれます。



数量限定のため、気になる方はお早めにゲットしてくださいね。



* メイクアップ効果

発売・商品情報

ブランド名：キスミー フェルム

商品名：紅筆リップグロウ

種類：限定4色

容量：ー

価格：1,650円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：2025年7月9日（水）※イオンにて

発売日：2025年8月11日（月）

販売場所：キスミー フェルム取扱店舗、公式オンラインショップ

BRAYE（ブレイ）｜シングロウティント

BRAYE（ブレイ） シングロウティント BRAYE（ブレイ） シングロウティント

「アクセサリー感覚で身につけるコスメ」をテーマに、持ち歩きやすいウェアラブルコスメを展開する韓国コスメブランドBRAYE（ブレイ）。



今年4月に発売された『シングロウティント』は、万年筆のような見た目でポケットやペンケースにすっきり収まる、ペン型リキッドティントリップです。他の商品とは異なり、スリムなデザインながらチップタイプなのも特徴的。



保湿美容液成分を20%以上配合し、ベタつきにくいのにしっとりとした付け心地を叶えます。



グレーズ（砂糖のコーティング）のようなツヤと、奥行きのある発色をもたらす透明感のあるカラーが魅力。



ジャケットの胸ポケットやカバンの内ポケットに刺しておけば、ささっとメイク直しができますよ♡

発売・商品情報

ブランド名：BRAYE（ブレイ）

商品名：シングロウティント

種類：全10色

容量：3.6g

価格：1,650円（税込）※編集部調べ



発売中

可愛い上にスマートで便利♡ペン型リップをゲットして

いかがでしたか？今回は編集部が厳選した「ペン型リップ」をご紹介しました。



ペンのように細長い形状で、スマートに持ち歩けるペン型リップ。

見た目のおしゃれさはもちろん、ツヤ感や色持ちなど、機能性の高いアイテムをピックアップしました。



保湿感の高いアイテムは、唇が乾燥しがちな秋冬時期にもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、さまざまな特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

