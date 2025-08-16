MOONSTAR×ハローキティ♡40周年記念キッズ＆ベビー靴が登場

創業地・久留米で作られる国産品質と愛らしいデザインが融合♡ムーンスターの「MOONSTAR Carrot®」40周年モデル第2弾が、ハローキティとコラボして登場します。ベビーからキッズまで楽しめるサイズ展開と、遊び心いっぱいの左右非対称デザイン、限定アートの特典付き。履くだけで会話が生まれる、つながりを育む一足です。

ベビー・キッズに贈る特別デザイン

今回発売されるのは、ベビー用「CR B40KTG」（ホワイト）、「CR B40KTM」（ピンク・レッド）、キッズ用「CR C40KT」（ブラック・レッド・アイボリー）の3モデル。

ベビーシューズは左右で異なる刺繍入り甲バンド、キッズは左右で色が違うゴム紐飾りを採用。どちらも織ネームやインソールにコラボ限定のハローキティアートが隠れ、同デザインのシールも付属します。

日本製ならではの高品質と機能性

製法は国内でも希少な「ヴァルカナイズ製法」を採用。柔らかくしなやかなソールで動きやすく、丈夫で壊れにくいのが魅力です。

さらにCarrotシリーズならではの4つの機能（注1）を搭載し、成長期の足をやさしくサポート。

（注1）子どもの足の特徴に合わせた４つの機能

価格はベビーシューズが6,930円（税込）、キッズシューズが7,150円（税込）。ベビーは12.0～14.5cm、キッズは15.0～19.0cmのハーフサイズ対応です。

カラーバリエで選ぶ楽しさ

ベビー「CR B40KTG」は清潔感あるホワイト、「CR B40KTM」は華やかなピンクとレッド。キッズ「CR C40KT」はスタイリッシュなブラック、元気なレッド、ナチュラルなアイボリーの3色展開。

素材はモデルごとに合成皮革や綿を使い分け、シーンや好みに合わせて選べます。兄妹や親子で色違いコーデを楽しむのもおすすめです♪

40周年記念モデルで“つながり”を育む

MOONSTAR×ハローキティの40周年コラボシューズは、デザイン・機能・品質のすべてにこだわった特別な一足。

履くたびに見つける小さな遊び心や、会話のきっかけになる限定アートが魅力です。全国の店舗や公式オンラインで2025年8月20日（水）より発売予定。

国産の確かな作りとかわいさで、この夏、足もとから家族や友達とのつながりを感じてみませんか？