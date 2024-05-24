Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¡ÉÎáÏÂ¤Î´ª¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡É¡ª¡©ÃæÆü¼ºÂ®¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¾ìÅö¤¿¤êºÓÇÛ¡×¤È¡Ö¤ªÍ§Ã£Æâ³Õ¡×
ºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é£±¥õ·î´Ö¡¢¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤¿ÃæÆü¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¤Ï¼ºÂ®¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈÄê°ÌÃÖ¡É¤ÎB¥¯¥é¥¹¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÏÊÒ²¬ÆÆ»Ë£±·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê54¡Ë¤¬¡Öµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÎ©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤È¤Ï£Ð£Ì³Ø±à¤ÎÆ±µéÀ¸¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÃæÆü¤Î£²·³´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ØÆ³Ë¡¤Ï¡Èº¬ÀÌîµå¡É¤ÎÆ÷¤¤¤ò¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºå¿À¤Ç»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÊÒ²¬¤µ¤ó¤Ï»ØÆ³¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÂ¾µåÃÄ¤«¤éÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é»î¹ç¸å¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤ò¿Ò¤Í¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÆü¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î©Ï²´ÆÆÄ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÆ®¤òÎÈ¤Ë¿ÀºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢µåÃÄ£Ï£Â¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤½¤ó¤ÊÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÎ©Ï²´ÆÆÄ¤Î¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ÊºÓÇÛ¤ÏÄ¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»²ËÅÌò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾¤òëÝ¤á¤Æµ°Æ»½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÊÒ²¬¥Ø¥Ã¥É¤È¤ÏÃçÎÉ¤·Æâ³Õ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¡ØÎ©Ï²¤µ¤ó¤ÏÎáÏÂ¤Î´ª¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡Ù¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢´ª¤¬¶¸¤¤½Ð¤·¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£»Ù±ç¼Ô¤Î½õ¸À¤Ç¡ÈµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ØÀÅ¡Ù¤òÊÝ¤Á¡¢Æ°¤¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¡×
¸µÁÄà´ª¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼á¤È¤¤¤¨¤Ðµð¿Í¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¸½½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡Ê88¡Ë¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Îµð¿Í¤ÏA¥¯¥é¥¹¤Î¾ïÏ¢¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Î©Ï²´ÆÆÄ¤¬¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î°è¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÃæÆüÈÇ¥á¡¼¥¯¥ß¥é¥¯¥ë¤¬µ¯¤¤ë¡Ä¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£