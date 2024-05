35周年を迎えた調布PARCOは、同じく35周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とのコラボキャンペーンを開催!

POPUP STOREの開催に加え、イベントノベルティが貰えます。

調布PARCO「Pochacco×PARCO 35th Anniversary 」

実施期間:2024年5月23日〜6月16日

開催場所:調布PARCO ※6月12日(水)は全館休業

調布PARCOは1989年5月25日に開業し、2024年35周年を迎えます。

周年キャンペーン第一弾としてサンリオの人気キャラクターで、2024年同じく35周年を迎えた「ポチャッコ」とコラボレーションします。

「Pochacco×PARCO 35th Anniversary POP UP STORE」

会場:調布PARCO 1F0% CHOFU

入料:無料

描きおろしイラストを使用した、オリジナルデザインのグッズを含めたポチャッコグッズが集合します!

店内では、フォトスポットやヒストリーパネルも楽しめます。

オープンカラーシャツ

価格:5,500円(税込)

カラー:1色

サイズ;L/XL

さりげないポチャッコのワンポイントがかわいい☆

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L648766

ダイカットステッカー

価格:各330円(税込)

全4種類のシーンが楽しめる、カラフルなダイカットステッカーです。

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L648766

ト―ト

価格:2,750円(税込)

カラー:1色

ポチャッコの可愛らしいイラストが描かれています。

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L648766

ミニスケボーキーホルダー

価格:1,540円(税込)

スケボーにポチャッコが描かれているおしゃれなキーホルダー。

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L648766

※画像はイメージです。※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※5月23日(木)10:00〜商品は「ONLINE PARCO」でも販売します。

「Pochacco×PARCO 35th Anniversary お買い上げプレゼント」

対象店舗でお買い物や飲食をすると、ポチャッコデザインのオリジナルグッズが貰えるキャンペーンを開催します。

「Pochacco×PARCO 35th Anniversary 調布PARCO館内購入プレゼント」

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L648766

お買上げ・引換期間:2024年5月23日(木)〜5月26日(日)

引換会場:1F・特設会場

調布PARCO館内にて3,500円(税込・期間中複数店舗合算可)以上お買い上げの各日先着200名に「Pochacco×PARCO 35th Anniversary」限定てぬぐい(非売品)をプレゼント!

調布の地名の由来である「布」にちなんで、地元の和雑貨ショップ和季(かずき)制作のオリジナルてぬぐいです。

※各日プレゼント先着数達し次第引換終了。

※お一人様1回限り。

※期間中調布PARCOにてお買上げのレシートをご提示ください。

「Pochacco×PARCO 35th Anniversary レストラン・カフェ ご飲食プレゼント」

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L648766

引換期間:2024年5月23日(木)〜6月16日(日)

対象店舗:

1F アフタヌーンティー・ティールーム/北海道キッチン YOSHIMI/ミスタードーナツ/サブウェイ/ジェラフル

2F ナナズグリーンティー ※スターバックスコーヒーは対象外。

3F ラ・メゾン アンソレイユターブル

7F 牛兵衛 草庵/東方紅/五穀/すし遊洛/チーズエッグガーデン

/ローカルインディア/新宿さぼてん/バケット/天濱/ぼてぢゅう

期間中、調布パルコ館内対象レストラン・カフェにて1,200円(税込・合算不可)以上ご飲食の方に先着でPochacco×PARCO 35th Anniversary 限定コースター (非売品・全4種)がもらえます。

※各店プレゼント先着数達し次第引換終了。

※全4種をランダムでお渡しいたします。絵柄はお選びいただけません。

※1,200円(税込・合算不可)以上のお会計1回につき1枚のお渡しとなります。

※テイクアウト利用も対象となります。

「ポチャッコ グリーティング&撮影会」

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L648766

期間:2024年5月25日(土)

時間:11:00〜 13:00〜 ※各回20分程度

場所:7F・特設会場

調布PARCO開業日当日5月25日にはポチャッコが登場です☆

記念撮影やふれあいが楽しめます。

※参加は抽選です。

抽選応募方法は調布PARCO HPに掲しています。

ポチャッコ スペシャルフォトスポット

期間:2024年5月23日(木)〜6月16日(日)

場所:7F・特設会場

館内のあちこちにポチャッコの演出やフォトスポットが登場します。

撮影をより楽しめるフォトプロップスも用意されています。

調布PARCO 35th感謝祭

期間:2024年5月23日(木)〜5月26日(日)

4日間限定で、各ショップから35にちなんだ特別商品や、サービス、調布のいいものがあたる抽選会が実施されます。

2024年35周年をむかえる調布PARCOとサンリオの人気キャラクターで、今年同じく35周年を迎えた「ポチャッコ」のコラボレーションが楽しめる「Pochacco× PARCO 35th Anniversary」

2024年5月23日〜6月16日、調布PARCOで開催されます。

