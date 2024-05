植物由来の原料を使った土に還るゴルフティー！ファイン「MEGURU Sports」

竹や檜などの天然素材を用いた歯ブラシ「MEGURU」を製造・販売する「ファイン」は、MEGURUと同様の特許技術を活用したオリジナル・ゴルフティー「MEGURU Sports」の受注販売を2024年5月9日(木)から開始します。

ファイン ゴルフティー「MEGURU Sports」

商品名:「MEGURU ゴルフティー」

サイズ:ロングティー(70ミリ)

色 :ブラウン

素材 :バイオマス、植物素材

竹や檜などの天然素材を用いた歯ブラシ「MEGURU」を製造・販売する「ファイン」は、MEGURUと同様の特許技術を活用したオリジナル・ゴルフティー「MEGURU Sports」の受注販売を開始。

その第一弾として、フェニックス・シーガイア・リゾート(宮崎市)向けに黒松入りゴルフティー2,000本を生産。

当地で2023年11月16〜19日に開催されたプロゴルフトーナメント「第50回ダンロップフェニックストーナメント」で使用されました。

「MEGURU ゴルフティー」の特徴

オリジナル・ゴルフティーは、樹木などの天然素材を粉砕加工し、独自の特許技術によって樹脂化する製法を用いて製造されました。

生分解性に優れ、「土に還るゴルフティー」です。

今回は、フェニックス・シーガイア・リゾートの目の前に広がる一ツ葉海岸にある黒松を守っていく目的で始まった取り組みとして、敷地内に生える黒松の間伐材10キロの提供を受け、当地の素材を活用したオリジナル商品となりました。

ゴルフ場にとって、ティーショットなどの際に紛失したゴルフティーの処理は悩みの種でした。

石油由来のプラスチック製では環境汚染の原因になりかねず、芝刈り機に巻き込むなどして故障の原因になるからです。

植物由来の原料から作られるファインの「土に還るゴルフティー」は、環境に配慮した経営やゴルフ場特有の課題解決に役立つ製品として企画されました。

「第50回ダンロップフェニックストーナメント」では、始球式にあたるオナラリー・スタートで、日本ゴルフ界のレジェンドである青木功プロ、中嶋常幸プロに使用いただきました。

第二弾として、夏前の発売を目指して、同じく土に還る「MEGURU ゴルフマーカー」を企画しています。

ファイン株式会社は、天然素材を活用したオリジナル・ゴルフティー、ゴルフマーカーの企画・製造を受注販売で行っています。

今回の松の木だけでなく、さまざまな樹種が利用可能です。

ヨシなどの草やカカオの殻のほか、繁殖力が強く近隣の森林を破壊する「竹害」が指摘されている竹、身近な素材としてはコーヒーかすからも、樹脂を製造できます。

