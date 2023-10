“顔面ピアスだらけ”になった女優ハン・ソヒ、生肌があらわに…シースルー衣装で色気爆発【PHOTO】

女優ハン・ソヒがあふれる色香でファンを虜にした。

【写真】ハン・ソヒ、3つも開けた“唇ピアス”

ハン・ソヒは9月29日、インスタグラムを更新。自身がミューズとして活動するファッションブランド「CHARLES & KEITH(チャールズ&キース)」のアカウントをタグ付けするとともに、広告カットを投稿した。

写真をのぞくと、こちらをじっと見つめるハン・ソヒの姿が写っている。

腕や背中が透けて見えるシースルールックで、華奢な体型を見せつけており、アイシャドウを大胆に塗ったスモーキーメイクは、モードな雰囲気を倍増させている。

ハン・ソヒは凛とした表情で見る者の感嘆を引き出した。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

去る9月25日、ハン・ソヒはライブ配信で唇にピアスを開けた様子を伝えて話題となった。

なおハン・ソヒが、パク・ソジュンらと共演したNetflixドラマ『京城クリーチャー』は、今年配信される予定。本作は1945年の春を舞台に、苦難に満ちた陰惨な時代を生きる男女が、人間の貪欲さによって誕生した怪物との過酷な戦いに身を投じるという物語だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『カネの花 〜愛を閉ざした男〜』『100日の郎君様』『アビス』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。