»°ãø·°¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤Ê¤é°ÜÀÒ¶â£±£¸£µ²¯±ßÄ¶¡ª¡¡Ç¯Êð£·²¯±ßÄ¶¤â¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥ÖÆþ¤ê¤Ï¾ÃÌÇ¤«
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¶¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬£±²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£¸£µ²¯±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡»°ãø¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Ë£Ê£±Àîºê¤«¤é°ÜÀÒ¶â£³£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£´²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÀÌó¸µ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤¿ºòµ¨¤ËÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ç¤â¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï£³£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£µ£µ²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ËÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤Ë¤ÏÆ±¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤È¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ÜÀÒ¶â¤ò£µ£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¹£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï»°ãø¤È¤Î¿··ÀÌó¤ò¸¡Æ¤¡££²£°£²£·Ç¯£¶·îËö¤Þ¤Ç£²Ç¯±äÄ¹¤ÇÇ¯Êð¤Ï£´£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£·²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ø¤Î¾ºµë¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¸øÇ§»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÁª¼êÂåÍý¿Í¤Ï¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë°ÜÀÒ¶â¤ÏÁª¼ê¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤äÇ¯Êð¤Ë¤è¤Ã¤Æ»»½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢·ÀÌó·ÁÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð°ÜÀÒ¶â¤âÊÑÆ°¤¹¤ë¤·¡¢¾ò·ï¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð°ÜÀÒ¶â¤â¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤¬Áª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¤Î¿··ÀÌó¤¬Àµ¼°¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¡¢»°ãø¤Î¡ÖÁª¼ê²ÁÃÍ¡×¤â¹â¤Þ¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â¤¬£±²¯¥Ý¥ó¥É°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¡¼¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï»°ãø¤È¿··ÀÌó¤ÎÄù·ë¤ÇÅöÌÌ¤Î¥Þ¥ó£Ã°ÜÀÒ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢°ÜÀÒ¶â¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤¹¤Ç¤Ë£²£¶ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°ãø¤Î·èÃÇ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£