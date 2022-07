モデルの冨永愛が23日、自身のインスタグラムを更新。夏休みで訪れた温泉でくつろぐ様子を公開した。

【写真】温泉での入浴ショットを公開した冨永愛

緑豊かな自然に囲まれた温泉で、スラリとのびた美脚と圧巻のスタイルを披露した冨永は「プチ夏休み with my little friend」とつづり、3枚の写真を掲載した。

この投稿にフォロワーからは「目の保養になりました」「素敵なロケーションですね!ゆっくり休んで下さい」「脚長過ぎ罪」「絵になりますね」「お二人共にNICEプロポーション」などのコメントが寄せられている。