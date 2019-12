今夏に神田沙也加(33)と離婚した俳優の 村田充 (みつ、42)が18日、東京・下北沢の劇場で舞台「THE LAST DAY & THE NEXT DAY」に出演し、今月4日の離婚発表後初めて公の場に姿を見せた。終演後、スタッフに囲まれ迎えのタクシーに。集まった報道陣の問い掛けには何も答えず、会釈を繰り返しながら帰途に就いた。村田は17年9月から体調不良を理由に活動休止していた。関係者によると「今回はあくまで友情出演。本格的な復帰はまだ」という。