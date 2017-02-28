“日本一かわいい新入生”が決定！青山学院大学の遠野愛さんが栄冠
【FRESH CAMPUS CONTEST／モデルプレス＝2月28日】28日、東京・日本武道館にてイベント「NEO ROCK FES」が開催。“日本一かわいい新入生”を決める「FRESH CAMPUS CONTEST 2016-2017」の結果が発表され、青山学院大学・文学部英米文学科の遠野愛（19）さんがグランプリに輝いた。
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生年月日：1997年04月07日
将来の夢：アナウンサー
出身地：東京都
身長：161.0cm
血液型：A型
「FRESH CAMPUS CONTEST」とは、2010年より行われている日本一かわいい大学新入生を決めるミスコン。 大学生の間では「フレキャン」の呼称で親しまれ、アナウンサーやミスキャンパス、読者モデルなどを多数輩出している。
なお今回は、2016年度入学の大学生を対象に審査が行われた。（modelpress編集部）
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◆遠野愛（とおの・あい）プロフィール
生年月日：1997年04月07日
将来の夢：アナウンサー
出身地：東京都
身長：161.0cm
血液型：A型
◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは
「FRESH CAMPUS CONTEST」とは、2010年より行われている日本一かわいい大学新入生を決めるミスコン。 大学生の間では「フレキャン」の呼称で親しまれ、アナウンサーやミスキャンパス、読者モデルなどを多数輩出している。
なお今回は、2016年度入学の大学生を対象に審査が行われた。（modelpress編集部）