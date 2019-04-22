AAA浦田直也容疑者を逮捕

2019年4月20日、浦田直也容疑者は見ず知らずの女性を平手打ちをしたとして逮捕された 。

2021年1月28日

2020年1月28日

2019年12月31日

2019年6月16日

2019年5月10日

2019年5月4日

2019年4月28日

2019年4月27日

2019年4月26日

2019年4月25日

2019年4月24日

2019年4月23日

2019年4月22日