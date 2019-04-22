AAA浦田直也容疑者を逮捕
2019年4月20日、浦田直也容疑者は見ず知らずの女性を平手打ちをしたとして逮捕された 。
2021年1月28日
2020年1月28日
2019年12月31日
2019年6月16日
2019年5月10日
2019年5月4日
2019年4月28日
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「AAA」の宇野実彩子 浦田直也容疑者の騒動を受けインスタで謝罪
「ご心配やご迷惑をお掛けしており、誠に申し訳ございません」とコメント
スポニチアネックス
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バカリズムが浦田容疑者を非難「酔っ払いに対する嫌悪感ずっとある」
自分は下戸のため、酔っ払いへの薄っすらとした嫌悪感がずっとあると告白
マイナビニュース
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松本人志、AAA浦田容疑者と共演経験も 会見に「甘いですよね」
酒に酔っていたとして「記憶にない」を連発した浦田容疑者に「甘い」と糾弾
スポニチアネックス
2019年4月27日
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浦田直也容疑者が会見で「覚えてない」連発 和田アキ子「信じられない」
当時は酒に酔っていたとし、「覚えていない」を連発した浦田容疑者を疑問視
スポーツ報知
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「不肖の弟」浦田直也容疑者の騒動 苦い幕切れとなった浜崎あゆみの平成
このほど逮捕されたAAAの浦田直也容疑者は、浜崎のバックダンサー出身
日刊ゲンダイDIGITAL
2019年4月26日
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「名前出して失敗するってカッコ悪い」岡村隆史が浦田直也容疑者に苦言
自身の経験も踏まえ、「名前出して失敗するって一番カッコ悪い」とコメント
日刊スポーツ
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浦田容疑者の暴力事件めぐる会見 反省の色が見えないと感じる人も
謝罪会見では容疑者に反省が感じられないと思う人も多かっただろう、と筆者
デイリー新潮
2019年4月25日
2019年4月24日
2019年4月23日
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浦田直也容疑者の暴行の代償 東京五輪での仕事を期待されていた
全日本空手道連盟の公式応援歌にAAAの楽曲が起用されていたが、契約は解除
女性自身
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AAA日高光啓がファンに呼びかけ「被害女性がいるということを考えて」
事件に関するSNS上での投稿について、ファンに呼びかけをした
スポニチアネックス
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酒グセが悪かったAAA浦田直也容疑者 酔うとイッキ飲み強要も
酔うと態度が横柄になり、イッキ飲みを強要することも多かったという
FRIDAYデジタル