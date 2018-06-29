ロシアW杯ポーランド戦
『ロシアW杯ポーランド戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年10月11日
2018年8月4日
2018年7月30日
2018年7月15日
2018年7月2日
2018年7月1日
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古田敦也氏と武田修宏がパス回し巡り激論 東山紀之は「なし」
MCの東山紀之は「最後までエネルギーを見せてほしかった」として反対
Sports Watch
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松本人志が西野朗監督の采配に見解「ガンガン行って欲しかった」
西野朗監督の采配について「ガンガン行って欲しかったですね」と松本
スポーツ報知
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明石家さんまが西野ジャパンの時間稼ぎに言及「負けてもええから…」
「俺は昨日の日本のサッカーは気に食わない」と、終盤のパス回しに意見
マイナビニュース
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2位でなければ浴びた批判 攻めるより何倍も勇気がいる西野朗監督の決断
2位になれなければ、西野朗監督は批判されていたに違いないと筆者
戸塚啓コラム
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張本勲氏「不本意」発言の西野監督に喝 スポーツに「しかし」は困る
「不本意だとか、苦渋の選択とか言っちゃダメよ、監督は」と張本氏
スポーツ報知
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やくみつる氏が西野朗監督の采配に見解 先発6人交代は「大バクチ」
ボール回しに批判が集まるが、先発6人を交代した西野朗監督の采配に注目
スポーツ報知
2018年6月30日
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武田修宏「パス回しは成長」 批判浴びたドーハの悲劇を回想
93年のW杯予選で、勝っていたのに攻めて逆襲されたドーハの悲劇を回顧
デイリースポーツ
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トルシエ氏、ポーランド戦ラスト10分を評価 「日本が成熟した証」
最後の10分は「日本が成熟したからこその策だと思っている」とコメント
スポニチアネックス
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オシム氏、西野監督の判断は「間違いでない」 試合の内容は不満
「少し下がるように指示するのは、決して間違った判断ではない」と評価
スポーツ報知
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「カタツムリのよう」 英メディアが日本代表のパス回しに皮肉
「よく言っても『カタツムリのようなペース』でプレーしていた」と皮肉
FOOTBALL ZONE
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木梨憲武、ボール回しはF1の戦略 「信頼関係あってこその戦い方」
攻めてクラッシュするより、今の順位でゴールしてポイントを稼ぐというもの
スポニチアネックス
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「どこから漏れたのか」長友佑都が本田圭佑に続きスタメン漏洩に苦言
29日、長友佑都は「どこから漏れたのか」と本田圭佑に続き苦言を呈した
FOOTBALL ZONE
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「批判は仙豆ですから」長友佑都が語るベルギー戦に向けた胸中
ポーランド戦について「世界からも日本からも批判があったと思う」と長友
ゲキサカ
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西野朗監督が選手に謝罪「素直に喜べない状況をつくってしまった」
西野監督は波紋を呼んだポーランド戦終盤の時間稼ぎについて、選手らに謝罪
スポーツ報知