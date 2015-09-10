東日本豪雨
台風18号の影響により、北関東から東日本にかけて発生した大雨被害。
2024年12月6日
2024年12月4日
2024年11月29日
2024年11月20日
2015年9月21日
2015年9月20日
2015年9月16日
2015年9月15日
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豪雨被害 常総市で行方不明になっていた15人中14人の無事を確認
残り1人については避難所にいるとの情報があり、茨城県は確認を進めている
J-CASTニュース
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百田尚樹氏、災害時における自衛隊の活躍を絶賛「神のごとく働いた」
鬼怒川の堤防決壊などで、「自衛隊員は神のごとく働いた」と百田氏
トピックニュース
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「すき家」大雨被害に見舞われた茨城県常総市の避難所で炊き出し
牛丼やたまごかけごはん朝食など、3日間で計3359食を提供した
J-CASTニュース
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鬼怒川の堤防決壊…復旧作業に台湾出身のボランティアも駆けつける
台湾出身で東京在住の女性は、同郷の主婦ら11人と現地へ駆けつけた
スポーツ報知
2015年9月13日
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安倍晋三首相 豪雨で被災した茨城、栃木両県を急ぎ激甚災害指定へ
茨城県庁で橋本昌知事から要望を受け「できるだけ早くやる」と応じた
読売新聞オンライン
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豪雨で行方不明だった宮城県栗原市の男性 遺体で発見
男性は東日本で降った記録的な豪雨で行方不明になっていた
読売新聞オンライン
2015年9月12日
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豪雨で浸水した太陽光発電設備に注意 触れずに業者に連絡を
太陽光パネルに光が当たると、水没していても発電される可能性が高いという
読売新聞オンライン
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市川海老蔵、東日本の大雨災害のために急きょ募金活動
ブログで「微力ながらできる事」「私も寄付させていただきます」と市川
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