ピエールパオロ・ピッチョーリが描く新生バレンシアガ──Spring 27で示した“軽さ”という革命
ファッションにおいて「軽さ」とは、単に服の重量を指す言葉ではありません。それは身体の自由であり、既存のルールからの解放であり、時代の価値観を映し出す概念でもあります。
バレンシアガは、ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）による「Spring 27」コレクションを発表しました。「UNSIZED - A LIGHTNESS OF BEING」と題された本コレクションは、クリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）が築いたクチュールの思想を見つめ直しながら、衣服の意味や身体との関係性を再考する試みです。
Courtesy of Balenciaga
「UNSIZED」という新しい思想
今回のコレクションを読み解く上で欠かせないキーワードが、「UNSIZED（アンサイズド）」です。ピッチョーリは、人間の身体を創造の出発点としたクリストバル・バレンシアガの哲学を継承しながら、サイズという固定概念を超える新たなアプローチを提示しました。
Courtesy of Balenciaga
衣服は身体を規定するものではなく、身体とともに変化し続ける存在として構想されています。布のリボンによってフィットを調整する構造は、伝統的なクチュール技法へのオマージュであると同時に、より自由な着用体験を生み出しています。
コレクションの核にあるのは、サイズからの解放ではなく、個人の自由という考え方です。
Courtesy of Balenciaga
軽さが生み出す新しいシルエット
Spring 27を通して繰り返し語られるもうひとつのテーマが、「軽さ」です。メゾンは革新的な超軽量テクノタフタを開発し、ダブルカシミアやキッドモヘア、ポプリン、デニムといった素材とともにコレクションへ取り入れています。ルック全体の重量は1キログラム未満に抑えられています。その結果として生まれるのは、構造によって固定されたフォルムではなく、空気を含みながら流動するシルエットです。
Courtesy of Balenciaga
バレンシアガを象徴するバルーン、ドレープ、コクーンといった形状もまた、より柔らかく、呼吸するような存在へと再解釈されています。
Courtesy of Balenciaga
クチュールを日常へ引き寄せる
ピッチョーリが提示するのは、特別な場所に閉じられたクチュールではありません。ジーンズの上にプリッセジャージーのイブニングドレスを重ね、テックウェアとテーラリングを共存させる。シャツには壮麗なトレーンが与えられ、イブニングドレスはTシャツのような軽やかさを帯びています。
Courtesy of Balenciaga
フォーマルとカジュアル、クチュールとストリートといった既存の境界線は曖昧になり、衣服の役割そのものが問い直されています。
Courtesy of Balenciaga
バレンシアガの遺産を更新する
Spring 27は過去との断絶ではありません。むしろクリストバル・バレンシアガが持っていた探究心を、現代の価値観で更新しようとする試みです。Le CityバッグやRodeoバッグも軽量化された素材によって再構築され、アクセサリーやシューズもまた柔軟性と軽やかさを追求しています。そこにあるのは、アーカイブの再現ではなく、メゾンのDNAを未来へ接続する姿勢です。
Courtesy of Balenciaga
“軽さ”という新しいラグジュアリー
Spring 27が示したのは、現代のラグジュアリーに対するひとつの回答です。重厚さではなく軽やかさ。制約ではなく自由。そして服が個人に寄り添うこと。ジョルジュ・サンク通り10番地の歴史的なクチュールサロンで撮影されたルックブックは、クチュールとストリート、伝統と現代の対話を映し出しています。
Courtesy of Balenciaga
Spring 27は、ピエールパオロ・ピッチョーリがバレンシアガで追求する新たな方向性を示すコレクションであり、その中心には「軽さ」という静かで力強い思想がありました。
お問い合わせ先：
バレンシアガ クライアントサービス
TEL：0120-992-136
バレンシアガは、ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）による「Spring 27」コレクションを発表しました。「UNSIZED - A LIGHTNESS OF BEING」と題された本コレクションは、クリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）が築いたクチュールの思想を見つめ直しながら、衣服の意味や身体との関係性を再考する試みです。
「UNSIZED」という新しい思想
今回のコレクションを読み解く上で欠かせないキーワードが、「UNSIZED（アンサイズド）」です。ピッチョーリは、人間の身体を創造の出発点としたクリストバル・バレンシアガの哲学を継承しながら、サイズという固定概念を超える新たなアプローチを提示しました。
Courtesy of Balenciaga
衣服は身体を規定するものではなく、身体とともに変化し続ける存在として構想されています。布のリボンによってフィットを調整する構造は、伝統的なクチュール技法へのオマージュであると同時に、より自由な着用体験を生み出しています。
コレクションの核にあるのは、サイズからの解放ではなく、個人の自由という考え方です。
Courtesy of Balenciaga
軽さが生み出す新しいシルエット
Spring 27を通して繰り返し語られるもうひとつのテーマが、「軽さ」です。メゾンは革新的な超軽量テクノタフタを開発し、ダブルカシミアやキッドモヘア、ポプリン、デニムといった素材とともにコレクションへ取り入れています。ルック全体の重量は1キログラム未満に抑えられています。その結果として生まれるのは、構造によって固定されたフォルムではなく、空気を含みながら流動するシルエットです。
Courtesy of Balenciaga
バレンシアガを象徴するバルーン、ドレープ、コクーンといった形状もまた、より柔らかく、呼吸するような存在へと再解釈されています。
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クチュールを日常へ引き寄せる
ピッチョーリが提示するのは、特別な場所に閉じられたクチュールではありません。ジーンズの上にプリッセジャージーのイブニングドレスを重ね、テックウェアとテーラリングを共存させる。シャツには壮麗なトレーンが与えられ、イブニングドレスはTシャツのような軽やかさを帯びています。
Courtesy of Balenciaga
フォーマルとカジュアル、クチュールとストリートといった既存の境界線は曖昧になり、衣服の役割そのものが問い直されています。
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バレンシアガの遺産を更新する
Spring 27は過去との断絶ではありません。むしろクリストバル・バレンシアガが持っていた探究心を、現代の価値観で更新しようとする試みです。Le CityバッグやRodeoバッグも軽量化された素材によって再構築され、アクセサリーやシューズもまた柔軟性と軽やかさを追求しています。そこにあるのは、アーカイブの再現ではなく、メゾンのDNAを未来へ接続する姿勢です。
Courtesy of Balenciaga
“軽さ”という新しいラグジュアリー
Spring 27が示したのは、現代のラグジュアリーに対するひとつの回答です。重厚さではなく軽やかさ。制約ではなく自由。そして服が個人に寄り添うこと。ジョルジュ・サンク通り10番地の歴史的なクチュールサロンで撮影されたルックブックは、クチュールとストリート、伝統と現代の対話を映し出しています。
Courtesy of Balenciaga
Spring 27は、ピエールパオロ・ピッチョーリがバレンシアガで追求する新たな方向性を示すコレクションであり、その中心には「軽さ」という静かで力強い思想がありました。
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TEL：0120-992-136