2026年の乙女座は「次のステージへ」と歩みを進める、転換期となる1年です。上半期に理想を形にし、下半期には視野を広げながら深みを増していく。着実にレベルアップしていく自分を実感できる、成長に満ちた12カ月が待っています。それでは、乙女座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！■乙女座2026年の総合運◎階段を一段ずつ昇り、新たな景色を見る2026年は「