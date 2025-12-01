【天秤座】2025年12月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。12月のあなたの運勢は?天秤座（9/23~10/23）「いつもと違う」で「いつもが良くなる」視線は遠くへ、まだ見ぬ景色を求めて動く姿勢が重要になります。今月はあえて行動範囲を広げ、新しい世界に触れることが鍵に。けれど、不思議なことにその冒険のゴールは一番身近な「あなたの居場所」にあるのです。「なんだ」と思われるかもしれませんが、ポイントは外