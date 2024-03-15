俳優・菅田将暉（３１）の弟で同じく俳優の菅生新樹（すごう・あらき、２４）が１５日までに自身のインスタグラムを更新。カンテレ「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０）に出演したことを報告した。「ご覧になっていただき、ありがとうございました！！初めての生放送がまさかの自分が育った大阪で、まさかの『よ〜いドン』になるとは思ってなかったので、凄（すご）く嬉（うれ）しかったです」と感激の面持ち。「今度は隣