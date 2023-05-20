先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）に合わせ、バイデン米大統領ら各国首脳が広島入りしている。普段は東京で警視庁を取材している記者が、緊迫の現場を報告する。（東京社会部菅原智）■「一人旅」サミット開幕前日の１８日朝。羽田発の航空機で広島空港（広島県三原市）に降り立つと、最初に目に入ったのは、ずらりと並ぶ機動隊のバスだった。制服に「神奈川県警」と書かれた警察官があちこちに立っている。神奈川県警が空