3000円台で、使い勝手＆小顔効果抜群のショートコートを発見！2022年11月7日現在、GUで発売中の「ニットメルトンショートフーディーコート」です。「中にたくさん着込めそう」顔周りにボリュームを生み出すフードの設計が小顔効果を発揮するショートコートです。昨年より立体的にキマるよう、首元に沿った作りにアップデートしています。首元にボタンがあり、閉めた時にフードが立つシルエットがおしゃれです。ニットメルトン素材