TOKYOWISE
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「HYKE」2022年春夏のポップアップストアをReStyleにて開催。伊勢丹新宿店別注コートや「ポーター」とのコラボも！
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Champion×N.HOOLYWOOD
2022.03.09No.150Champion×N.HOOLYWOODChampionの不朽の定番「REVERSE WEAVE」を再構築Champion (チャンピオン) が、デザイナー尾花大輔氏の手掛ける…
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パリ発のファッションブランド「パトゥ」が世界初の旗艦店を表参道ヒルズにオープン
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「styling/」初のバッグコレクションは、レザーグッズブランド「ITTI」による別注！
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ディオール アディクト リップ マキシマイザー セラム
2022.02.16No.149ディオール アディクト リップ マキシマイザー セラム「マキシマイザー」初のリップ美容液が誕生縦ジワが消えてぷるぷるの唇に。使っ…
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FENDI Baguette Bag
2022.02.12No.148FENDI Baguette BagSATC続編のために特別に作られた逸品『SATC』続編『And Just Like That…』の影響で、フェンディの「バゲット」の…
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立体的なフォルムが印象的なニットブランド「CFCL」のポップアップが伊勢丹新宿で開催
立体的なフォルムが印象的なニットブランド「CFCL」のポップアップが伊勢丹新宿で開催2022.02.11「ISSAY MIYAKE MEN」のデザイナーを約6年間務めた高…
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人気ビデオメーカー、プレステージが“性に対して真剣に向き合う”アパレルラインを本格ローンチ！
人気ビデオメーカー、プレステージが“性に対して真剣に向き合う”アパレルラインを本格ローンチ！2022.02.10© PRESTIGE APPAREL一人ひとりの“…
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バレンタインに！ 「梅の花」より低カロリー・低糖質・高タンパクな「豆腐ショコラ」が発売中
バレンタインに！「梅の花」より低カロリー・低糖質・高タンパクな「豆腐ショコラ」が発売中2022.02.07© 梅の花まもなくやって来るバレンタイン…
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人気美容家・神崎恵とのコラボレーションジュエリーがUNITED ARROWSより発売
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カナダグースより、初のフットウェアが登場！付属の密閉ケースが秀逸。2022.01.28極寒地でも耐えられる機能性と袖のワッペンが印象的な「CANADA GOOSE…
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【読者プレゼント】釣りビギナーでも安心の「#go_fishing スターティングセット」がダイワから発売2022.01.27ジェネレーションやジェンダーを問わずに…
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伊勢丹新宿店にてMame Kurogouchi 2022 Pre Spring Collectionのポップアップを開催。新作のフルラインナップと別注アイテムも！
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「DEMYLEE」初！オーガニックコットンや無染色リネンを使ったニットが登場
「DEMYLEE」初！オーガニックコットンや無染色リネンを使ったニットが登場2022.01.23ベーシックなデザインとオリジナルの編地、そして鮮やかなカラー…
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土屋鞄よりミナ ペルホネンと初コラボレーションしたランドセルが発売。トートやポーチも登場！
土屋鞄よりミナ ペルホネンと初コラボレーションしたランドセルが発売。トートやポーチも登場！2022.01.22ブランド力と上質なデザインで、ママたちに…
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