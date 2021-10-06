ゼウスのスチルライフマジック : 第7話「緒方くん 今日はミネラルウォーターを撮るよ」

スタジオは白い空間何もない宇宙の始まり創造主ゼウスのように光を操って宇宙を創造しようスチルライフそれはあなたが神になれる世界楽しい夢…