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ゼウスのスチルライフマジック : 第7話「緒方くん 今日はミネラルウォーターを撮るよ」
スタジオは白い空間何もない宇宙の始まり創造主ゼウスのように光を操って宇宙を創造しようスチルライフそれはあなたが神になれる世界楽しい夢…
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イベント・スクール・公募展 : てんてん写真集『GREEN GREEN』展
フォトグラファーてんてん初の写真集『GREEN GREEN』を制作。その発売に合わせて、銀座・森岡書店で写真展を開催する。 今回発表す…
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キヤノンEOS Rシステムの世界 : 皆川 聡｜ズーム、望遠、超望遠 3つのRFレンズで動きを捉える
フルサイズミラーレスをファッションや広告撮影で使用している皆川聡さんにRF70-200mm F2.8 L IS USM・RF400mm F2.8 L IS USM・RF600mm F4 L IS USMの…
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新製品ニュース : クラス最軽量のズームレンズ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
価格：税込154,000円／2022年2月発売予定（11月2日10:00〜予約開始） ニコン NIKKOR Z 24-120mm f/4 S主な特長クラス最軽量の約630g色収差や色…
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新製品ニュース : NIKKOR Z初の超望遠ズームレンズ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
価格：税込385,000円／2022年2月発売予定（11月2日10:00〜予約開始） ニコン NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S主な特長NIKKOR Z初の超望遠ズ…
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新製品ニュース : ユーザーの要望を反映したマウントアダプター FTZ II
価格：税込36,300円／2021年内発売予定（11月2日10:00〜予約開始） ニコン マウントアダプター FTZ II主な特長縦位置撮影時グリップをしっかり…
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新製品ニュース : ミラーレスカメラのひとつの最終形態 ニコンZ 9ついに発売へ
価格：オープン／2021年内発売予定（11月2日10:00〜予約開始） ニコンZ 9主な特長AF性能は世界最多9種類の被写体検出世界初のReal-Live Viewfi…
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イベント・スクール・公募展 : 日本最大級のプロジェクションマッピングのコンテスト『東京国際プロジェクションマッピングアワード Vol.6 』11月13日に最終審査・上映会をオンライン開催！
IMAGICA GROUPのグループ会社であるピクスとIMAGICA EEXが運営する東京国際プロジェクションマッピングアワード実行委員会は、『東京国際プロジェクシ…
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キヤノンEOS Rシステムの世界 : てんてん｜RFレンズで自分の新しい表現を見つける
広告写真でポートレイトフォトを得意とする てんてんさん。R5とRF28-70mm F2 L USMを使って、浜松・中田島砂丘を舞台に、女優・河合優美さんとのフォ…
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新製品ニュース : Photoshop「風景ミキサー」「Photoshop web版」など大幅なアップデート
Adobe Creative Cloudアップデートブラウザ上でライトな編集が可能 Adobe Photoshop web版アドビは、開催中の「Adobe MAX 2021」において、Adobe Crea…
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新製品ニュース : M1 Pro/M1 Max搭載のApple Macモデルで8Kの編集・グレーディングが最大5倍に高速化
ダウンロード無料 Blackmagic DesignDaVinci Resolve 17.4主な特長Apple M1 Pro/M1 MaxのApple ProResをハードウェアアクセラレートApple M1…
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IDEA of Photography 撮影アイデアの極意 : Vol.1 一眼レフカメラの存在意義
機材や被写体、テクニックやコンセプトなど、様々なエレメントから“写真のイデア”を展開していくこの連載。連載1回目となる今回は、近年…
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イベント・スクール・公募展 : 岡康道の軌跡を辿る展示「Oka Yasumichi 1956-2020 His walks/words/works」
2020夏、63歳の若さで亡くなったクリエイティブディレクター岡康道（TUGBOAT代表）の軌跡を辿る展示「Oka Yasumichi 1956-2020 His walks/words/wo…
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イベント・スクール・公募展 : IMAGICAアーティストが教えるEdit＆Fusion実践コース
Blackmagic Designは、DaVinci Resolve 17を使った編集とFusionの実践コースをオンラインで開催する。IMAGICAで活躍するエディターの渡辺聡氏（IMAGIC…
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新製品ニュース : Bluetoothでスマホに接続可能、多重露光やマニュアル撮影を簡単操作
希望小売価格24,750円 ポラロイドPolaroid Now+主な特長Bluetoothでスマホに接続、Polaroidアプリでライトペインティング、二重露光、マニュ…
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新製品ニュース : 従来機種から約3割の軽量化を実現した大口径望遠ズーム FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
オープン価格 / 11月26日発売 ソニーFE 70-200mm F2.8 GM OSS II主な特長超高度非球面XAレンズと最新の光学設計による高い解像性能XDリニア…
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ゼウスのスチルライフマジック : 第6話「まりちゃん 今日は靴を撮るって言ってたよね」
スタジオは白い空間何もない宇宙の始まり創造主ゼウスのように光を操って宇宙を創造しようスチルライフそれはあなたが神になれる世界楽しい夢…
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イベント・スクール・公募展 : 夢無子 写真展「皺む × WRINKLE UP」＆オンライントーク開催
キヤノンマーケティングジャパンが主催する才能ある写真家の発掘と支援を目的としたオーディションSHINES（シャインズ）。その第2回受賞者である夢無…
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イベント・スクール・公募展 : 興村憲彦が銀座・森岡書店にて写真展「DRIVE」を開催
フォトグラファー興村憲彦が、写真集「DRIVE」発行を記念して、銀座「森岡書店」にて同名写真展展覧会を10月5日〜10月10日まで開催中だ。興村憲彦は、…
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イベント・スクール・公募展 : 代官山 STUDIO College｜第3回プレ講習会開催
代官山スタジオがプロのフォトグラファーや、雑誌や広告の仕事をしたい人に向けたスクールを2021年10月開校。コースは、写真映像における業界動向や光…