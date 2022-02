キヤノンEOS Rシステムの世界 : 皆川 聡|ズーム、望遠、超望遠 3つのRFレンズで動きを捉える

フルサイズミラーレスをファッションや広告撮影で使用している皆川聡さんにRF70-200mm F2.8 L IS USM・RF400mm F2.8 L IS USM・RF600mm F4 L IS USMの…