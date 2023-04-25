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Blustream、4×4 USB 3.0 KVM マトリックス「MX44KVM」発売
株式会社エーディテクノは、同社が取り扱うBlustream社の4×4 USB 3.0 KVM マトリックス「MX44KVM」を2023年5月10日に発売する。希望小売価格はオ…
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ブラックマジックデザイン、教育機関や学生向けに「DaVinci Resolve Studio」無償提供キャンペーン実施
Blackmagic Designは、国内の教育機関および学生を対象に有償版「DaVinci Resolve Studio」（税込41,980円）の無償提供キャンペーンを実施する。本キ…
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4月21日〜4月27日の人気記事を紹介！[週刊アクセスランキングTOP10]
こんにちは！PRONEWS編集部です。直近1週間で人気だった記事TOP10を発表する「週刊アクセスランキング」！今回は2023年4月21日（金）〜4月27日（木）…
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Vol.231 「Roland VR-6HD」レビュー。配信エンジニアにも、インハウス担当者にも、ハイブリッドイベント時代のオールインワンAVミキサー登場[OnGoing Re:View]
オンライン配信需要と配信現場の変化ここ数年、需要が大きく拡大したオンライン配信。最近は、企業のブランディングや製品のプロモーションにも積極的…
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Panasonic Connect、KAIROSやST 2110での映像制作ソリューションと15周年を迎えるリモートカメラ紹介[NAB2023 Booth]
4つのエリアで新製品やソリューションを展開Panasonic ConnectのNAB2023展示は、4つのエリアで最新の映像技術と新製品ラインアップを用いたソリューシ…
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ティアック、TASCAMの設備用ラックマウントデジタルミキサー「MX-D1606」発売
ティアック株式会社は、TASCAMブランドから、株式会社JVC ケンウッド・公共産業システムの技術協力のもと製品化を行った設備用ラックマウントデジタル…
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Blackmagic Design導入事例：オーストラリア・ノーザンテリトリー政府観光局キャンペーンCM「Country Is Calling」の場合
Blackmagic Designによると、シドニーの制作会社であるStudio Gooseが、オーストラリアのノーザンテリトリー政府観光局のキャンペーンCM「Country Is …
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Zero Density、Unrealベースのオンエアグラフィックスソリューション発表
Zero Density社は、オンエアグラフィックスソリューション「ZD｜OAG（On-Air Graphics）」をNAB Show 2023で発表した。価格の発表と発売は2023年後半…
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キヤノン、映像情報メディア学会･技術振興賞 コンテンツ技術賞を受賞
キヤノンは、一般社団法人 映像情報メディア学会にて、「技術振興賞コンテンツ技術賞」を受賞したと発表した。技術振興賞コンテンツ技術賞は初めての…
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Vol.24 意味体験の類型について「客観・覚醒」その2[映像表現と気分のあいだ]
今回は前回後半に引き続く形で、「客観・覚醒」内に位置する、各意味体験カテゴリー同士の関係性を扱っていく。前回（Vol.23）は、代表的なカテゴリー…
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Blackmagic Design導入事例：長編映画「Molli and Max in the Future」の場合
Blackmagic Designによると、ニューヨークのブルックリンに拠点を置くプロダクションハウス、The Familyが、長編SFロマンティックコメディ映画「Molli…
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ニコン、ティザーサイト公開。「ONLINE LAUNCH EVENT」を5月10日開催
ニコンは、同社サイトにてティザーサイトを公開した。「ARE YOU READY?」の文字が確認できる。「ONLINE LAUNCH EVENT」を2023年5月10日21時開催と予告…
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Blackmagic Design導入事例：Game Informerの場合
Blackmagic Designによると、Game Informerが現在の人気テレビゲームやゲームメーカーを特集したドキュメンタリー、インタビュー、月々のカバーストー…
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「東京国際プロジェクションマッピングアワードVol.8」エントリー受付開始
東京国際プロジェクションマッピングアワード実行委員会は、若手クリエイターを対象とした映像制作の登竜門「東京国際プロジェクションマッピングアワ…
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Simmod Lens、ガラス製ディオプター「4×5.65 DIOPTER」「95mm DIOPTER」発表
Simmod Lensは、シネマグレードのガラス製ディオプターの2つの新ラインとして、マットボックスで使用するために設計された、4×5.65 トレイマウントの…
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エーディテクノ、12G-SDI 対応4K UHDプレビューディスプレイ4機種発売。業務用マルチメディアディスプレイシリーズ
株式会社エーディテクノ（東京都新宿区 代表取締役：長山 誠人）は業務用マルチメディアディスプレイシリーズより12G-SDI 対応4K UHD プレビューディ…
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DJI、「Mavic 3 Pro」発表。3眼カメラ搭載の空撮用ドローン
DJIは、3眼カメラシステムを搭載したフラッグシップドローン「Mavic 3 Pro」を2023年5月9日に発売する。DJI Mavic 3 Pro（DJI RC付属）：税込261,800…
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富士フイルム、「X-H2」「X-T5」「X-T4」「X-T3」最新ファームウエア公開
富士フイルムは、ミラーレスデジタルカメラ「X-H2」「X-T5」「X-T4」「X-T3」ファームウエアアップデートを公開した。同社Webサイトよりダウンロード…
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Blackmagic Design URSA Mini Pro 12K、Netflixの認定カメラリスト入り
Blackmagic Designによると、Blackmagic URSA Mini Pro 12Kデジタルシネマカメラが、最近Netflixの認定カメラリストに追加されたという。このリストは…
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ライカ、第42回ライツ・フォトグラフィカ・オークションを開催
ライカカメラ社は、第42回を迎える「Leitz Photographica Auction（ライツ・フォトグラフィカ・オークション）」を開催する。今回は、2023年6月9日〜1…