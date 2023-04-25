Vol.24 意味体験の類型について「客観・覚醒」その2[映像表現と気分のあいだ]

今回は前回後半に引き続く形で、「客観・覚醒」内に位置する、各意味体験カテゴリー同士の関係性を扱っていく。前回（Vol.23）は、代表的なカテゴリー…