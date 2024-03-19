抹茶をふんだんに使った和風パフェ！中崎町にある『CAFE MARRONE』で新作を堪能【北区中崎町】

こんにちは、大阪つーしん編集部です！ 今回はInstagramで話題になっている投稿を投稿者の方から許可を頂いてご紹介♡ 今回は北区にある『…