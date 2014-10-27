LINE Creators Magazine

金ほしい…地位と名誉もほしい！ 犬山紙子の欲望から生まれた柴犬スタンプ

週刊誌「SPA!」の連載「痛男」や、ブログ「犬山紙子のイラストエッセイ」などで知られる犬山さん。犬が好きであること、そしてお金が好きであること……