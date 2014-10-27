LINE Creators Magazine
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岸本セシルが愛用スタンプを大公開！ 親友とは「ご飯に関するやり取りが多いかな（笑）」
雑誌「non-no」「MORE」などのレギュラーモデルとして活躍するほか、テレビ、CMなどで幅広い活動を続ける岸本セシルさん。男女を問わず高い人気を誇る…
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チームしゃちほこが愛用スタンプを公開！（後編）「全学年一緒のグループもあるよ」
名古屋を拠点に活動するアイドルグループ「チームしゃちほこ」が普段使っているスタンプや、LINEでどんな会話をしているのかを公開しちゃうインタビュ…
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チームしゃちほこが愛用スタンプ大公開！（前編）「現代のJKはこういうの使うべき！」
名古屋を拠点に活動するチームしゃちほこ。ももいろクローバーZや私立恵比寿中学の姉妹グループとしても知られ、今年夏には武道館公演も実現した大注…
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金ほしい…地位と名誉もほしい！ 犬山紙子の欲望から生まれた柴犬スタンプ
週刊誌「SPA!」の連載「痛男」や、ブログ「犬山紙子のイラストエッセイ」などで知られる犬山さん。犬が好きであること、そしてお金が好きであること……
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田辺誠一さんがLINEスタンプのデザインを特別公開！ ついでに絵を描いてもらったら本当に“画伯”だった
俳優、映画監督として多彩な才能を持つ田辺誠一さんが、このほど、LINEクリエイターズマーケットへの参加を表明しました。数々のソーシャルメディアで…