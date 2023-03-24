高校野球ドットコム
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文星芸大附vs青藍泰斗
文星芸大付の伝統メニューで打撃開花、3安打4打点と驚異の8番打者の活躍で関東へタイムリーを放った文星芸大付・伊藤蓮太＜春季高校野球栃木県大会：…
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鹿児島城西vs樟南
「選手信じ」苦戦制す・鹿児島城西サヨナラ勝ちをした鹿児島城西＜春季九州高校野球鹿児島大会：鹿児島城西4−3樟南＞◇4日◇決勝◇平和リース鹿児…
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鹿児島城西vs鹿屋中央
昨年の雪辱、果たす・鹿児島城西鹿児島城西の得点シーン＜春季九州高校野球鹿児島県大会：鹿児島城西12−5鹿屋中央（7回コールド）＞◇3日◇準決勝◇…
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樟南vs枕崎
小峰3ランで勢いづく・樟南ホームラン打った小峰 康矢＜春季九州高校野球鹿児島大会：樟南14−2枕崎＞◇3日◇準決勝◇平和リース樟南は立ち上がり、…
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鹿児島城西vs徳之島
「成長」と「課題」を実感・徳之島徳之島の得点シーン＜春季九州高校野球鹿児島大会：鹿児島城西9−1徳之島＞◇1日◇準々決勝◇平和リース鹿児島城…
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枕崎vsれいめい
圧巻の全員で21安打・枕崎＜春季九州高校野球鹿児島大会：枕崎19−3れいめい＞◇1日◇準々決勝◇平和リース枕崎といえば「堅守」が伝統のチームだが…
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鹿屋中央vs鹿児島実 8回裏、2ランスクイズで勝ち越し！・鹿屋中央
8回裏、2ランスクイズで勝ち越し！・鹿屋中央鹿屋中央・郡山＜春季九州高校野球鹿児島大会：鹿屋中央5−3鹿児島実＞◇31日◇準々決勝◇平和リース鹿…
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樟南vs神村学園 左腕２人の力投、劣勢覆す！・樟南
左腕２人の力投、劣勢覆す！・樟南樟南9点目・坂口優サヨナラ打＜春季九州高校野球鹿児島大会：樟南9−8神村学園＞◇31日◇準々決勝◇平和リース樟…
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枕崎vs国分中央 7番・江里口、値千金の2打点・枕崎
7番・江里口、値千金の2打点・枕崎枕崎・栗山＜春季九州高校野球鹿児島県大会：枕崎3−2国分中央＞◇30日◇3回戦◇鴨池市民前半は国分中央がペース…
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徳之島vs川内商工 「吉村部長のために」でチーム一丸！・徳之島
「吉村部長のために」でチーム一丸！・徳之島川内商工2点目＜春季九州高校野球鹿児島県大会：徳之島5−3川内商工＞◇30日◇3回戦◇平和リース川内商…
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樟南vs鹿児島商 強気のプレー、勝機引き寄せる・樟南
強気のプレー、勝機引き寄せる・樟南樟南7点目・畝地 竣己＜春季九州高校野球鹿児島県大会：樟南7−6鹿児島商＞◇29日◇3回戦◇鴨池市民樟南と鹿児…
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神村学園vs鹿児島水産 岩下のソロで一矢・鹿児島水産
岩下のソロで一矢・鹿児島水産松永 優斗（神村学園）＜春季九州高校野球鹿児島県大会：神村学園11−1鹿児島水産（5回コールド）＞◇29日◇3回戦◇鴨池…
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徳之島vs明桜館・串木野・川薩清修館 強打成功！力は「地から」の実践・徳之島
強打成功！力は「地から」の実践・徳之島徳之島・嶺本＜春季九州高校野球鹿児島大会：徳之島12−2明桜館・串木野・川薩清修館（5回コールド）＞◇28日…
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鶴城丘vs知立東 鶴城丘が2回と4回の2度のビッグイニングで知立東を突き放す
鶴城丘が2回と4回の2度のビッグイニングで知立東を突き放すダイナミックに投げ込む鶴城丘・松崎君＜春季愛知高校野球大会西三河地区予選：鶴城丘13−6…
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愛知産大三河vs幸田 歯がゆい展開ながら、愛知産大三河が何とか幸田を振り切り2次トーナメント進出
歯がゆい展開ながら、愛知産大三河が何とか幸田を振り切り2次トーナメント進出愛産大三河・朝鍋壱咲君＜春季愛知高校野球大会西三河地区予選：愛知産…
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科技高豊田vs吉良 科技高豊田が、攻守に吉良を圧倒して2次トーナメント進出を決める
科技高豊田が、攻守に吉良を圧倒して2次トーナメント進出を決める４イニングを無失点、きっちり投げ切った科技豊田・菅田君＜春季愛知高校野球大会西…
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鹿児島城西vs鶴丸 先制するも実らず・鶴丸
先制するも実らず・鶴丸鹿城西・芦谷原＜春季九州高校野球鹿児島大会：鹿児島城西10−3鶴丸＞◇27日◇2回戦◇鴨池市民鶴丸は立ち上がり、四球、盗塁…
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鹿児島実vs鹿児島 2年生右腕・菅田、5安打完封！・鹿児島実
2年生右腕・菅田、5安打完封！・鹿児島実鹿実・菅田＜春季九州高校野球鹿児島大会：鹿児島実5−0鹿児島＞◇27日◇2回戦◇鴨池市民鹿児島実は立ち上…
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薩南工vs沖永良部 13残塁、拙攻響く・沖永良部
13残塁、拙攻響く・沖永良部薩南工・河津＜春季九州高校野球鹿児島大会：薩南工3−1沖永良部＞◇24日◇1回戦◇鴨池市民1回裏、薩南工は2死二塁の場…
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伊集院vs大島 「野球は選手がやるもの」・大島
「野球は選手がやるもの」・大島伊集院・新藤＜春季九州高校野球鹿児島県大会：伊集院6−4鹿児島大島＞◇24日◇1回戦◇平和リース大島は立ち上がり…