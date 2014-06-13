ご当地ざっくり10秒インタビュー
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斬新すぎる「進化系たまごかけごはん」を青森のおじさん、東京の女子大生、沖縄のおにいさん＆おねえさんが食レポ！
いきなりですが、みなさん野菜をきちんと摂れていますか？農林水産省の「野菜の消費をめぐる状況について」によると、近年では肉類・油脂類の消費が増…
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夏の飲み会シーズン到来！ 街のみなさん、二日酔い対策してますか？
ビアガーデンやバーベキューなど、お酒を飲むシーンが増える夏のシーズン。開放的な気分になりがちな夏の雰囲気にのまれ、ついつい飲み過ぎてしまう人…
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【動画】 ご当地アイドル5組が「カロリーメイトプレーン」の食レポに挑戦！ ついでに「もっとも“プレーン”なメンバー」を聞いてみた結果……
ご当地アイドルの人気がますます上昇している今日この頃、アイドルといえど、いろいろなお仕事をしなければならないはず。ということで「食レポをお願…
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【動画】そんなにウマいのか！？ 売れすぎて店頭から消えた“幻のカップヌードル”を全国のみなさんに食べてもらった
昨年4月の販売開始直後からものすごい勢いで売れまくり、店頭から姿を消した『カップヌードル トムヤムクンヌードル』。ネット上には「買えない！」と…
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短時間の栄養補給の代名詞的なあの商品を、年末も忙しい売り出し中のアイドルたちに試食してもらった。
バタバタと過ぎた12月もいよいよ終盤で、気がつけばもう大晦日。連日の忘年会で暴飲暴食が続き、きちんと栄養補給できていない人も多いのでは…。手軽…
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【動画】札幌のパブリックビューイング会場で見つけた“本田モノマネ”サポーターが微妙すぎる
サッカーのワールドカップブラジル大会で日本時間15日に行われた、日本代表の初戦となるコートジボワール戦。2対1で敗れてしまったものの、瞬間最高視…
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【動画】大阪・堺市民に聞いてみた「制限時間10秒で市長にひとこと！」→あれっ、市長も出てる！？
ご当地キャラクター、グルメ、アイドル、さらにはヒーロー…etc。全国の各自治体でオリジナリティ溢れる「ご当地モノ」が生み出され、地域プロモーシ…