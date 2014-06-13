ご当地ざっくり10秒インタビュー

【動画】 ご当地アイドル5組が「カロリーメイトプレーン」の食レポに挑戦！ ついでに「もっとも“プレーン”なメンバー」を聞いてみた結果……

ご当地アイドルの人気がますます上昇している今日この頃、アイドルといえど、いろいろなお仕事をしなければならないはず。ということで「食レポをお願…