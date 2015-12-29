Gazzetta.it.
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モントリーヴォ：「厳しい一年だったがミハイロビッチ監督のおかげでミランは団結」
「僕らはチャンピオンズリーグ（CL）に戻るために仕事をしている」コロンビアからミラノに向かう空港で、ミランのカルロス・バッカはこのように述べて…
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ナポリ、クリバリ代理人が残留強調 「だがオファーはたくさんある」
「クリバリの契約延長は緊急案件ではない。彼が1月のマーケットでナポリを離れることはない」ナポリDFカリドゥ・クリバリの代理人であるブルーノ・サ…
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トルコ、ゲイとカミングアウトの審判が資格停止 連盟に罰金命令
トルコサッカー連盟は2009年、ハリル・イブラヒム・ディンクダグ氏の審判資格を取り消した。同氏が同性愛者だと明かしたからだ。だが、同連盟はこのた…
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ローマ、トッティが新年初戦での復帰に意欲 MFは骨折で離脱も
「ヴェローナでの試合に出場するか？様子を見よう。僕はイエスだと思っている。とにかく、友人である（ヴァンサン・）カンデラが用意した夜にいるこ…
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7連勝も満足しないエヴラ 「真のユーヴェとは勝つチーム」
上位浮上のために7連勝を飾ったユヴェントスだが、彼らはチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いだけに満足していない。彼らの目標は常に一つ。勝利だ…
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PSGに敗れたインテル、マンチーニは獲得が噂のラベッシについて…
「1週間の休みが明けてから最初の試合だった。正しいコンディションを取り戻すのに有益な試合だった。役立ってくれることを願っている」インテルは30…
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レアル、ピアニッチの父親とコンタクト バルサとバイエルンも関心
「ピアニッチのためにコンタクト」。スペイン『Marca』が30日、レアル・マドリーの関係者とローマMFミラレム・ピアニッチの父親が会ったと報じた。レ…
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エル・シャーラウィのモナコ完全移籍ならず ミランが17億円を失う
年内最終戦でフロジノーネに勝利し、冬のバカンスを迎えたミランだが、怒りを覚えることになるかもしれない。その知らせは、フランスから届いた。夏に…
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インテル、14億円超で新ストライカー獲得が決定？
ジョナタン・カレーリをめぐるやり取りは、最終局面を迎えているようだ。アルゼンチンでの報道によると、インテルとボカ・ジュニアーズは、選手のイン…
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グアルディオラはなぜバイエルンを去るのか？ 補強をめぐる5つの問題が原因？
愛が終わるときは、相手ととことん理解し合えなかったという感情が常にあるものだ。今季でバイエルン・ミュンヘンとの関係を終えることになったジョゼ…
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報酬は食料、タイトルを獲得したら解任？ 「世界最低のチーム」がモウリーニョにオファー
世界最低のクラブが、ジョゼ・モウリーニョ監督の招へいを試みている。最近、チェルシーで解任の憂き目に遭ったスペシャル・ワンに向け、イビスがほほ…
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PSG、ベンチ降格のシリグは放出せず？ 監督が「移籍志願はない」
パリ・サンジェルマン（PSG）で注目されているのは、エセキエル・ラベッシの去就だけではない。ローラン・ブラン監督は間もなく始まる冬のマーケッ…
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マンチーニ、ラベッシ獲得の噂に冗談 1月移籍はなし？
ドーハでパリ・サンジェルマン（PSG）とのフレンドリーマッチに臨むインテルのロベルト・マンチーニ監督は、1月に向けて次のように述べている。「1月…
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元ユヴェントスの若手MFが「イブラヒモヴィッチはエゴイスト」
19歳という若さにもかかわらず、キングスレー・コマンは強い気質を持っていることを示した。そうでなければ、パリ・サンジェルマン（PSG）のミステリ…
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怪物ロナウドがカペッロに反撃 「レアル時代から彼は落ち目だった」
ロナウド氏が反撃に出た。元ブラジル代表の同氏は、ファビオ・カペッロ監督の批判に厳しく反論している。カペッロ監督は先日、レアル・マドリー時代の…
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ベニテスが怒りあらわ 「会長、レアル、私に対するアンチキャンペーンがある」
「フロレンティーノ・ペレス、レアル・マドリー、そして私に反するキャンペーンがある」レアルのラファエル・ベニテス監督が、30日のレアル・ソシエダ…
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ポグバがメッシとの写真を公開、バルサ移籍の噂に拍車？
ユヴェントスサポーターは、見ない方が良い。この年末を台無しにしたくなければ、ポール・ポグバのインスタグラムを開いてはいけない。ポグバはドバイ…
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ローマ、ガルシア監督の進退は次の2試合次第？
休日後の普段の月曜と同じように、ローマのルディ・ガルシア監督はランチタイム後にトリゴリアに到着し、クリスマス後の一週間の仕事の準備をしている…
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ミランで解任のインザーギ、セリエBで再出発？ バーリが関心
セリエBのバーリが、フィリッポ・インザーギ監督の招へいを考えている。元ミランの同監督が、ダヴィデ・ニコラ監督の後任となるかもしれない。少なく…
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ピケがバルサとNBA王者を比較 「メッシはカリー、ネイマールとL・スアレスは…」
「美的に言えば、ステフィン・カリーがリオネル・メッシ、クレイ・トンプソンがネイマール、ドレイモンド・グリーンがルイス・スアレスだ」チームメー…