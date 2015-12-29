Gazzetta.it.

グアルディオラはなぜバイエルンを去るのか？ 補強をめぐる5つの問題が原因？

愛が終わるときは、相手ととことん理解し合えなかったという感情が常にあるものだ。今季でバイエルン・ミュンヘンとの関係を終えることになったジョゼ…