VAMOLA eFootball News
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26周年の『ウイニングイレブン』がクロスプラットフォームの『eFootball™』へ今秋より一新！基本プレイが無料に
7月21日、株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、26周年を迎えたサッカーゲーム『ウイニングイレブン』の最新作『eFootball™』を今秋か…
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サッカーe日本代表が出場予定となっていた「FIFAe Nations Cup2021」の中止を発表
7月28日、日本サッカー協会（JFA）は、FIFAが8月20日〜22日にデンマークのコペンハーゲンで開催を予定していた、efootball国別対抗戦「FIFAe Nations …
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｢FISE HIROSHIMA 2022｣の開催概要を発表！オンラインのエキシビションマッチとしてeスポーツも同時開催
7月12日、一般社団法人日本アーバンスポーツ支援協議会（Japan Urban Sports Support Committee）ならびに、一般社団法人アーバンスポーツ大会組織委…
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サッカーe日本代表国際親善試合「e国際親善試合 KIRIN iMUSE CUP」を開催！eマレーシア代表に3戦全敗と厳しい結果に
6月24日、日本サッカー協会（JFA）はキリンビバレッジ社の特別協賛のもと、サッカーe 日本代表の「e国際親善試合 KIRIN iMUSE CUP」を開催した。初の…
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ウイイレ高校王者決定戦のオンライン予選開幕！7月予選大会のエントリーは6月30日まで募集中
PlayStation4版ウイニングイレブンの高校王者を決める新たな戦い『第1回全国高校eサッカー選手権大会supported by PUMA』が、6月12日、13日の2日間に…
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＜ウイニングイレブン＞東京ヴェルディが参戦するタイのアジアリーグ『E-LEAGUE 2021』の後期リーグが開幕！
5月14日、東京ヴェルディeスポーツは、タイを配信拠点として開催されているアジアリーグ『E-LEAGUE2021』にオンライン参戦しているが、5月16日より開…
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サッカー元日本代表鈴木啓太氏が社長のアスリートの腸内環境を研究する「AuB」がeスポーツ分野に参入！Blue United eFCと提携
5月14日、サッカー元日本代表の鈴木啓太氏が社長を務める、アスリートの腸内細菌を研究する「AuB（オーブ）株式会社」は、『FIFA』シリーズのプロ選手…
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＜FIFA 21＞サッカーe日本代表がアジア・オセアニア予選を勝ち抜き、「FIFA eNations Cup 2021」本大会の出場権を獲得！
4月30日、「FIFA eNations Online Qualifier」アジア・オセアニア予選において、サッカーe日本代表が準決勝でe韓国代表に勝利したことによって、eスポ…
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ウイイレ個人戦高校No.1を決定する「第1回全国高校eサッカー選手権大会 supported by PUMA」を開催！参加エントリー受付中！
PlayStation®4用ソフト『eFootball ウイニングイレブン 2021 SEASON UPDATE』(ウイイレ)の高校No.1プレイヤーを決定するeスポーツ大会「第1回全…
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Jay選手やFantom選手らが所属するeスポーツチームSCARZが神奈川県川崎市をホームタウンに制定
3月31日、プロeスポーツチーム「SCARZ」を擁する株式会社XENOが、神奈川県川崎市をホームタウンに制定することを発表した。今後、川粼市を活動…
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日本代表が世界の強豪と対決する国際大会「ｉｎゼリー esports world challenge cup 2021」Supported By YUBIWAZAの開催が決定！
4月18日、コナミデジタルエンタテインメントの人気サッカーゲーム『ウイニングイレブン 2021』を競技タイトルとする大会、「ｉｎゼリー e-sports Worl…
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＜ウイニングイレブン 2021＞「第3回BS11CUP全日本eスポーツ学生選手権大会」BS11オンデマンドにて無料見逃し配信
3月21日、日本BS放送株式会社（以下、BS11）は、全国の学生（大学生・大学院生・専門学生）を対象としたeスポーツの大会「第3回BS11CUP全日本eスポー…
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JFAがサッカーe日本代表にJay選手・Web Nasri選手・Agu選手の3名と発表！Jay選手「eNations Cup世界王者を目指す」
3月9日、日本サッカー協会（以下、JFA）は、2021年のサッカーe日本代表を決定したと発表した。JFAの定めた参加資格を満たした上、「FIFA21 Global Ser…
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つぁくと選手がEA SPORTS FIFA 21 Global Series East Asia Qualifier2に出場！決勝でマレーシア選手に敗れるも準V
3月6日~ 7日、オンラインにて開催された、EA SPORTS FIFA 21 Global Series East Asia Qualifier 2において、Blue United eFCに所属するつぁくと選手…
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つぁくと選手＆アグ選手が所属するBlue United eFCがFIFA eClub World Cup 2021 Zone2 にて優勝を果たす！
2月25日から28日にオンラインにて開催された、FIFA eClub World Cup 2021 Zone2において、つぁくと選手＆アグ選手が所属する「Blue United eFC」が、…
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スペイン強豪クラブ「セビージャFC」と「Blue United eFC」がeスポーツコンテンツ制作の提携を発表
2月16日、Blue United Corporation が、同社のe スポーツチーム「Blue United eFC」と、スペイン ラ・リーガ所属のセビージャFCの提携を発表した。セ…
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日本最大級の大学生大会「Japan University eSPORTS Championship：U Champ.〜日本学生eスポーツ競技大会〜」の開催が決定
2月18日、一般社団法人日本eスポーツ連合(以下、JeSU)は、大学生No.1を決定するeスポーツ大会「Japan University eSPORTS Championship：U Champ.〜日…
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つぁくと選手＆アグ選手が所属するeスポーツチーム「Blue United eFC」がFIFAe Club World Cup 2021へ出場決定！
つぁくと選手とアグ選手が所属するeスポーツチーム「Blue United eFC」が、2月24日〜28日に開催される、FIFAe Club World Cup 2021へ出場することが決…
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東京ヴェルディがタイで開催されるeスポーツリーグ「E-LEAGUE 2021」への参戦と追加選手募集を発表
12月9日、東京ヴェルディeスポーツが、新たな世界挑戦としてタイを配信拠点とする、eFootballウイニングイレブン2021 Season Updateを競技タイトルと…
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【eスポーツ選手向けセルフケア動画コラム#36】長時間ゲームによる猫背を改善「大円筋（ダイエンキン）」ストレッチ
日本eスポーツトレーナー協会（略称：JeSTA）は、鍼灸・あん摩マッサージ指圧師・歯科医師など国家資格取得者を中心に、eスポーツ選手の心と身体をケ…
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シントトロイデンがベルギーサッカーリーグ主催eスポーツ大会「Proximus ePro League」へ参戦
12月11日、シントトロイデンが、ベルギーのプロ・リーグが主催するeスポーツ大会2020/21「Proximus ePro League」に参戦することを発表した。併せて、…
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ウイイレ公式のeスポーツ大会「eFootball League 2020-21シーズン」がキックオフ！ 欧州から10のビッグクラブが参加
12月8日、株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、ウイニングイレブン公式のeスポーツ大会「eFootball League 2020-21シーズン」が開幕したこと…
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【eスポーツ選手向けセルフケア動画コラム#35】肩のゲーム疲労に効く「上腕二頭筋（ジョウワンニトウキン）」ストレッチ
日本eスポーツトレーナー協会（略称：JeSTA）は、鍼灸・あん摩マッサージ指圧師・歯科医師など国家資格取得者を中心に、eスポーツ選手の心と身体をケ…
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東京ヴェルディが『ロケットリーグ』部門を新設！ReaLize選手の加入と新規選手募集を発表
11月26日、東京ヴェルディeスポーツが、新たに『ロケットリーグ』部門を設立することを発表した。また、設立にあたりアジアチャンピオンReaLize選手の…
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【第3回全国高校eスポーツ選手権】ロケットリーグ部門・決勝大会に進出する4チームが決定！
11月24日、一般社団法人全国高等学校eスポーツ連盟と株式会社毎日新聞社の主催による『第3回全国高校eスポーツ選手権』ロケットリーグ部門の決勝進出…
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Jリーグ公認のトレーディングカードアプリ『Jリーグ デジタルトレカコレクション』配信決定！
11月5日、株式会社ディー・エヌ・エーは、Jリーグ公認のスマートフォン向け、デジタルトレーディングカードアプリ『Jリーグ デジタルトレカコレクショ…
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【eスポーツ選手向けセルフケア動画コラム#33】ゲームによる疲れ目＆ドライアイに効く目のツボ「承泣（ショウキュウ）」
日本eスポーツトレーナー協会（略称：JeSTA）は、鍼灸・あん摩マッサージ指圧師・歯科医師など国家資格取得者を中心に、eスポーツ選手の心と身体をケ…
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【第3回全国高校eスポーツ選手権】ロケットリーグ部門予選の組み合わせを発表！
10月30日、一般社団法人全国高等学校eスポーツ連盟（以下、JHSEF）と株式会社毎日新聞社が主催する、『第3回全国高校eスポーツ選手権』ロケットリーグ…
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＜エスリーグ＞FIFA11人制大会の新シリーズ「FIFA21 eS-League JAPAN 7th」が10月23日開幕！
10月23日、eS-League（エスリーグ）による『FIFA 21』を使用した11人制大会の新シリーズ「FIFA21 eS-League 7th」が開幕する。同大会は、サードパーテ…
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『第3回全国高校eスポーツ選手権』ロケットリーグ＆リーグ・オブ・レジェンド両部門エントリー期間を10月23日に延長
10月13日、一般社団法人全国高等学校eスポーツ連盟と株式会社毎日新聞社は、両社が主催する『第3回全国高校eスポーツ選手権』のエントリー期間を10月2…