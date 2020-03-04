clicccar（クリッカー）

【自動車用語辞典：維持費「運転免許証の費用」】普通車免許の取得と維持にかかるコストは？

■免許の更新費用は、免許証の色分け(過去の違反状況)で異なる●時間に余裕があれば、合宿タイプの教習にして期間と費用を削減免許を取得するためには…