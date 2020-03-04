clicccar（クリッカー）
-
メルセデス・ベンツ Cクラスの次期型は開発終盤？ 600mの照射を可能にするLED技術も
■1日500kmの過酷ドライブテスト。デビューは2020年末メルセデス・ベンツの中核を担う「Cクラス」次期型開発チームを、極寒のスカンジナビアでカメラ…
-
乗用車だけでなく商用車にも使える、カロッツェリアの前後2カメラ・ドライブレコーダー「VREC-DS500DC」発売
■車内だけでなく車外にも設置できるカメラと本体が別体の前後2カメラタイプ2020年2月7日に発売されたパイオニア カロッツェリアのドライブレコーダー…
-
唯一無二！ 誰でも気軽に乗れる本格派フリーライド・プレイバイク！【ヤマハ・トリッカー（概要編）】
ヤマハ トリッカー。■ヤマハ・トリッカーは唯一無二のフリーライド・プレイバイクトリッカーは、街乗りからツーリング、ダートランまでオールマイテ…
-
打倒ポルシェを目標に開発された超希少ミドシップ BMW M1【ネオ・クラシックカー・グッドデザイン太鼓判：輸入車編】
80〜90年代輸入車のグッドデザインを振り返る本シリーズ。第24回は、レースに勝つことを目的に、わずか477台が生産されたMモデルの原点に太鼓判です（…
-
VWのフラッグシップ「アルテオン」、400馬力の最強「R」初設定へ
■最新の3.0リットルV型6気筒ツインターボエンジンを搭載VWの旗艦4ドアセダン「アルテオン」に設定される最強モデル、「アルテオンR」プロトタイプを…
-
フィアット500がフルモデルチェンジを発表！ レベル2自動運転の電気自動車になった
■フィアットのアイコン「500」が63年目の大変身で電気自動車に。総電力量は42kWh、航続可能距離は320km新しいフィアット500と、フィアットブレンドの…
-
最高出力700ps以上!? メルセデスAMG最強の「GT-Rブラックシリーズ」がニュル北コースで本気テスト！【動画】
■AMG伝統の4.0リットルV型8気筒ツインターボエンジンを搭載、最大700ps以上メルセデスベンツの高性能ブランド、AMGの最強モデルと噂される「AMG GT R…
-
【自動車用語辞典：維持費「概説」】免許取得からクルマの購入、保険、税金まで。クルマにはこんなおカネがかかる
■クルマの価格だけじゃない、諸経費や維持費を考慮した選択が重要●購入時の諸経費は車両価格の20%程度、年間維持費は40万円程度(コンパクトカーの場…
-
今年も注目No.1のカーアイテム「ドライブレコーダー」を自分で付けたい【誰でもできるカーメンテ】
●万が一の事故だけでなく、ドライブ中の様々な状況証拠を残せるドラレコ自動車事故の際に事故当時の状況を克明に記録できるドライブレコーダーは、昨…
-
4代目の新型Audi A3 Sportbackがデビュー。まずは3つのエンジンから市場投入【新車】
■全長4.34m、全幅1.82m。欧州での「1.5 TFSI」のベース価格は28,900ユーロ2020年3月3日、アウディAGは新型Audi A3 Sportbackを発表しました。1996年…
-
実は日産マーチと深い関係!? ダチア ロガン次期型、初のPHEVは140馬力
■初代は約59万円の低価格で話題も次期型は高級志向？ルーマニアを拠点とするダチアのコンパクトカー「ロガン」の次期型プロトタイプをカメラが初めて…
-
ついにエアロダイナミックホイール装着！ BMW最小EVクロスオーバー「iX3」をキャッチ
■バンパーに縦型エアインテークを装備、量産へ準備完了か？BMWが開発を進めるSUV「X3」のフルEV版「iX3」の市販型プロトタイプを。これまでで最もカ…
-
アウディの「quattro（クワトロ）」が40周年。今も進化し続けるフルタイム4WDとは？
■1045万台近いquattroをラインオフ初代quattroが1980年のジュネーブモーターショーでデビューして以来、2020年で40年を迎えたアウディのフルタイム4W…
-
フォルクスワーゲンが新型「Golf GTI」「Golf GTE」「Golf GTD」の3台を発表【新車】
■新型「Golf GTI」は最高出力245PSフォルクスワーゲンは、ジュネーブモーターショーで披露される予定だった新型「Golf GTI」「Golf GTE」「Golf GTD…
-
ポルシェが新型「911 ターボ S」をインターネットでワールドプレミア！
■大きくなった新型「ポルシェ 911 ターボ S」がデビュー！ポルシェが3月3日、911シリーズの頂点に位置付ける新型「911 ターボ S」をインターネット中…
-
フォルクスワーゲンが電動SUVの「ID.4」とシステム出力462PSを誇る「トゥアレグ R」を発表【新車】
■ID.4の航続可能距離は最大500kmジュネーブモーターショー中止に伴い、各メーカー（ブランド）は、ストリーミング配信などで新型車を披露しています…
-
【自動車用語辞典：維持費「運転免許証の費用」】普通車免許の取得と維持にかかるコストは？
■免許の更新費用は、免許証の色分け(過去の違反状況)で異なる●時間に余裕があれば、合宿タイプの教習にして期間と費用を削減免許を取得するためには…
-
ロングテールの最新モデル！ 765PS / 800Nmを誇るマクラーレン765LTがデビュー!!【新車】
■0-100km/h加速は、約2.8秒をクリア2020年3月3日、マクラーレン・オートモーティブは、「McLaren 765LT」を発表しました。なお、ジュネーブモーター…
-
黒いタイヤに付けられた色のマークやラインにもちゃんと意味があるのです【タイヤ豆知識】
■トレッドに描かれた緑や青の線は瞬時にサイズを確認するためのもの新品のタイヤを見るとトレッド面に緑や青、赤などの色の付いたペイントがグルっと…
-
3つのモーターを備えた初の量産EV「Audi e-tron Sモデル」の駆動コンセプトを披露【新車】
■フロントに1モーター、リヤに2モーターを配置2020年2月28日、アウディAGは「Audi e-tron Sモデル」の駆動コンセプトを披露しました。「Audi e-tron…